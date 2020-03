Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Grindsted, den 20. marts 2020



Aflysning af ordinær generalforsamling i Den Jyske Sparekasse A/S

I forlængelse af de seneste tiltag fra myndighederne for at begrænse forsamlinger, og den efterfølgende bekendtgørelse om udsættelse af fristen for indsendelse af sparekassens årsrapport for 2019, har Den Jyske Sparekasses bestyrelse besluttet at aflyse den ordinære generalforsamling, der var indkaldt til afholdelse den 24. marts 2020.

Der vil blive indkaldt til en ny ordinær generalforsamling, når forsamlingsforbuddet er ophævet og situationen omkring COVID-19 forhåbentlig er mere stabil.

Med venlig hilsen





Niels Fessel Claus E. Petersen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),

Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte),

Vedhæftet fil