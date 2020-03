March 20, 2020 07:59 ET

March 20, 2020 07:59 ET

Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af afdelingerne:

Følgende fonde er omhandlet:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060575942 Aktiv Balance INIAB DK0060511897 Demetra INIDEM DK0060518983 Optimal Livscyklus 2030-40 INIOLC DK0060946192 Optimal Livscyklus 2040-50 INIOL2040-50 DK0060518710 Optimal Stabil INIOPS DK0060254712 Optimal VerdensIndex Moderat INIOVM



I forbindelse med ophævelsen har det desværre på grund af stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet vist sig nødvendigt at udvide spreads for afdelingerne angivet nedenfor:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur Emissionstillæg jf. prospekt Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Midlertidigt indløsningsfradrag DK0060511897 Demetra INIDEM 0,5 0,25 0,75 0,5

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted, direktør