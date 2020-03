TORONTO, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les assureurs de personnes du Canada confirment que la couverture d’assurance collective des soins médicaux à l’étranger sera maintenue sans interruption pour les camionneurs commerciaux.



Des craintes avaient été exprimées depuis le récent avertissement du gouvernement du Canada recommandant aux Canadiens d’« éviter les voyages non essentiels ». Certains régimes d’assurance collective, ou régimes au travail, renferment des dispositions précisant que la couverture médicale à l’étranger sera limitée ou exclue en fonction des avertissements émis aux voyageurs par le gouvernement canadien. Certains employeurs de l’industrie du transport routier offrent des régimes comportant cette exclusion.

Aujourd’hui, après avoir consulté ses membres, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes a confirmé que les camionneurs commerciaux couverts par une assurance collective conserveront leur protection des soins médicaux d’urgence à l’étranger dans le cadre du transport de marchandises entre les États-Unis et le Canada.

« Les restrictions applicables aux déplacements non essentiels entrant en vigueur dans les prochains jours, les assureurs du Canada tiennent à préciser que les camionneurs commerciaux ne seront pas privés de leur assurance collective des soins médicaux à l’étranger en raison de ces restrictions annoncées récemment, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l’ACCAP. L’industrie du transport routier fournit des services cruciaux aux Canadiens en tout temps, et surtout en ce moment, en leur donnant accès aux marchandises dont ils ont besoin. »

Les assureurs encouragent fortement les employeurs et les employés à passer en revue leurs contrats d’assurance collective et à communiquer avec leur service des ressources humaines ou leur assureur pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils.

