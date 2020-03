March 20, 2020 08:30 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Yhtiökokouskutsu) 20.3.2020 klo 14.30 EET

UPM ryhtyy lukuisiin varotoimiin pyrkimyksenään järjestää yhtiökokous suunnitellusti 31.3.2020

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta johtuen UPM ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 31.3.2020. Varotoimiin ryhdytään, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden, ja se voi päättää esityslistan mukaisista asioista, kuten osingonmaksusta, 30.1.2020 julkaistun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Kaikkia osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet tai ovat aikeissa ilmoittautua yhtiökokoukseen pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja antamaan sen sijaan valtakirjan yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen. Lisäksi kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian. Valtakirjapalvelua ja ilmoittautumisen perumista koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.com/fi/yhtiokokous2020 .

UPM noudattaa kaikissa olosuhteissa paikallisten viranomaisten ohjeita. Kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraaminen ei mahdollista kysymysten esittämistä tai äänestämistä.

Yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä UPM:n tarjoamaa valtakirjapalvelua yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajat voivat myös lähettää etukäteen kysymyksiä yhtiön johdolle yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokous ja kaikki esitykset, toimitusjohtajan katsaus mukaan lukien, pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä.

Yhtiön hallituksen ja johtajiston jäsenten osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen, eivätkä uudet hallituksen jäsenet ole paikalla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita, järjestetä erityistä ohjelmaa tai jaeta mitään ylimääräistä.

Yhtiökokouksen paikka vahvistetaan myöhemmin.

Henkilöiden, jotka kuuluvat ikänsä tai terveydellisen tilansa vuoksi riskiryhmiin tai jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella yhtiökokousta edeltävän 14 vuorokauden aikana tai joilla on influenssan oireita, pyydetään jättämään osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen ja antamaan sen sijaan valtakirjan yhtiön järjestämän valtakirjapalvelun kautta tai perumaan ilmoittautumisensa viipymättä.



Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Lisätietoja ja ohjeet toisen henkilön valtuuttamisesta edustamaan osakkeenomistajaa valtakirjalla, verkkolähetyksen seuraamisesta sekä kysymysten lähettämisestä etukäteen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020 .

UPM:lle turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä jatkuvasti ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiön verkkosivuja saadakseen viimeisimmät ohjeet koskien yhtiökokousta.





