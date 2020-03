North Media A/S

March 20, 2020 09:09 ET

Selskabsmeddelelse nr. 13-2020

20. marts 2020



Generalforsamlingen i North Media A/S finder sted som planlagt den 27. marts 2020 kl. 15, dvs. at den fremlagte dagsorden vil blive behandlet, herunder beretning og godkendelse af årsrapport.

I forlængelse af forbuddet mod arrangementer med mere end 10 personer har bestyrelsen i North Media A/S besluttet følgende ændringer:

Stedet for generalforsamlingen flyttes fra IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V til North Media A/S’ adresse på Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, idet IDA Conference har aflyst alle eksterne arrangementer.



Alle aktionærer opfordres til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemme eller fuldmagt. I den forbindelse forlænges fristen for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt, således at disse skal være behørigt registreret senest fredag den 27. marts 2020 kl. 12.00. Begge dokumenter forefindes på www.northmedia.dk og på selskabets investor portal, som kan tilgås via www.northmedia.dk .



og på selskabets investor portal, som kan tilgås via . North Media A/S’ bestyrelse og direktion deltager i meget begrænset omfang, således at de repræsenteres af bestyrelsesformand Mads Dahl Andersen og næstformand Richard Bunck. Derudover deltager dirigent Ole Borch i generalforsamlingen samt det minimum nødvendige praktiske personale.



Arrangementet begrænses til alene at gennemføre Generalforsamlingen, dvs. der er ingen form for forplejning.



Formandens beretning, som kun foreligger på dansk, vil være tilgængelig på www.northmedia.dk den 27. marts 2020 fra ca. kl. 15.



den 27. marts 2020 fra ca. kl. 15. Hvis aktionærerne vælger fremmøde og forsamlingsforbuddet dermed ikke kan overholdes, vil det have den konsekvens, at generalforsamlingen må aflyses og foranstaltninger må træffes til i stedet at gennemføre den på en anden måde.

Det kan oplyses, at 62,27 % af den stemmeberettigede aktiekapital ejes af Baunegård ApS, der er 100 % ejet af Richard Bunck. Baunegård ApS har meddelt, at det vil stemme for de af bestyrelsen fremsatte eller støttede forslag. Forslagene vil derfor blive vedtaget.





Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand Mads Dahl Andersen, mobil 20 42 09 85

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.