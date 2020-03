March 20, 2020 09:13 ET

Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af afdelingerne:

Følgende fonde er omhandlet:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060429108 Balanced Risk Allocation NYIBRA DK0060356392 Europæriske Virksomhedsobl SRI NYIEVO DK0060009249 Korte Obligationer NYIKO DK0060033975 Korte Obligationer Akk. NYIKOA DK0060356202 Kredit Obligationer NYIKRO DK0060643021 Kredit Obligationer Akk. NYIKA DK0060009405 Lange obligationer NYILO DK0060034007 Lange obligationer Akk. NYILOA

I forbindelse med ophævelsen har det desværre på grund af stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet vist sig nødvendigt at udvide spreads for afdelingerne angivet nedenfor:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur Emissionstillæg jf. prospekt Indløsningsfradrag jf. prospekt Midlertidigt emissionstillæg Midlertidigt indløsningsfradrag DK0060429108 Balanced Risk Allocation NYIBRA 0,11 0,1 0,6 0,6 DK0060356392 Europæriske Virksomhedsobl SRI NYIEVO 0,3 0,3 0,3 4 DK0060009249 Korte Obligationer NYIKO 0,08 0,08 0,8 0,8 DK0060033975 Korte Obligationer Akk. NYIKOA 0,08 0,08 0,8 0,8 DK0060356202 Kredit Obligationer NYIKRO 0,2 0,2 0,2 2,5 DK0060643021 Kredit Obligationer Akk. NYIKA 0,2 0,2 0,2 2,5 DK0060009405 Lange obligationer NYILO 0,1 0,1 1 1 DK0060034007 Lange obligationer Akk. NYILOA 0,1 0,1 1 1

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted, direktør