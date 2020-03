20. märtsil 2020. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 064 495 häält, so 71,36 % kõikidest häältest. Kokku oli esindatud 37 aktsionäri.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 28 805 697 hääle ehk 99,11% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 29 060 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 84 457 tuhat eurot 2019. aasta puhaskasum 31 137 tuhat eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019 115 594 tuhat eurot Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta 29 732 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 85 862 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3. aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.

Veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/nW4dGBPOjVU .

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000