Docavenue et RDVmédicaux , fusionnent et changent de nom pour devenir Maiia . Cette évolution coïncide avec le lancement d’une nouvelle plateforme de services dédiée à la prise de rendez-vous en ligne et à la téléconsultation. Elle traduit également le repositionnement de Docavenue en tant qu’assistance digitale santé auprès des professionnels de santé et des patients.

Maiia : une nouvelle plateforme complète et évolutive pour améliorer la relation patients-praticiens

Gestion d’agenda, prise de rendez-vous en ligne et téléconsultation, Maiia propose un nouvel écosystème de services complet, pensé pour l’amélioration du suivi patients à chaque étape du parcours de soins.

Respectant scrupuleusement l’avenant n°6 de la Convention médecins et l’avenant n°15 de la Convention pharmaciens, Maiia permet d’accéder facilement à l’ensemble du corps médical : médecins, pharmaciens, mais aussi paramédicaux et 100% des organisations de soins (CPTS, EHPAD, etc.). En proposant aux patients de téléconsulter avec l’accompagnement de tous les acteurs de soins de proximité, Maiia entend resserrer le maillage territorial des professionnels de santé.

A ce jour, 100 000 professionnels de santé utilisent l’agenda et déjà 4 000 médecins et 400 officines sont équipées de la solution de téléconsultation.

Co-construite avec tous les professionnels de santé, la nouvelle plateforme s’adapte parfaitement aux besoins métiers et s’intègre nativement aux logiciels médicaux utilisés par les praticiens. Pensée pour être le leader de l’assistance digitale santé en France, Maiia est une plateforme ouverte et agile, à la pointe de la technologie, conçue pour proposer en continu de nouvelles fonctionnalités et suivre l’évolution des besoins des utilisateurs finaux.

En proposant la téléconsultation sans RDV, Maiia entend faciliter l’accès aux soins pour tous les patients, et lutter ainsi contre les déserts médicaux. En s’adressant notamment aux pharmaciens et tout récemment aux infirmières, elle offre à l’ensemble des patients, en particulier les plus vulnérables, la possibilité de se faire accompagner par un professionnel de santé. Cette vocation permettra de favoriser la téléconsultation et de resserrer encore davantage le maillage territorial.

« Nous souhaitons proposer la solution la plus simple à tous les acteurs de santé qui peuvent émerger et notamment aux EHPAD qui pourraient bientôt, eux aussi, utiliser nos services. L’objectif à atteindre en 2021 : être la référence en matière d’assistance digitale santé. L’empreinte médicale du Groupe Cegedim nous permet d’avoir les moyens de notre ambition », déclare Arnault Billy, Directeur général de Maiia.

Soutenue par le Groupe Cegedim, spécialiste français de technologies et services à destination des professionnels de santé fondé il y a 50 ans (100 000 professionnels de santé en France), Maiia se positionne comme l’un des acteurs majeurs sur le marché de l’assistance digitale santé. En proposant des solutions adressant 100% du corps médical, elle s’est fixée une ambition : devenir LA solution d’assistance digitale santé de référence pour les professionnels de santé et leurs patients.

Pour permettre la mise à jour de tous les clients Docavenue et RDVmédicaux vers Maiia dans les meilleures conditions, les 2 plateformes resteront ouvertes et fonctionnelles le temps nécessaire.

Pourquoi Maiia ?

Pour incarner cette évolution des services de Docavenue et RDVmédicaux vers une assistance digitale santé globale, l’adoption d’un nouveau nom pour la plateforme et également l’entreprise fait sens.

Maiia est un prénom doux qui sort de la sémantique réservée aux Docteurs et qui illustre notre ambition de devenir la référence de l’assistante digitale santé interopérable en France.

Le nom Maiia a été choisi pour plusieurs raisons. D’abord, Maiia c’est l’assistance du « maiiage » territorial, qui couvre les déserts médicaux notamment grâce aux officines téléconsultantes présentes dans toutes les régions de France, y compris dans les déserts médicaux.

Aussi, Maiia porte en son cœur 2 « ii ». Ils représentent un patient s’adressant à un professionnel de santé. Cette illustration reflète l’assistance digitale qui met en relation les patients avec l’ensemble du corps médical.

Maiia en quelques chiffres : 100 000 professionnels de santé Cegedim bénéficient de l’agenda Maiia

4 000 médecins libéraux utilisent la solution de téléconsultation Maiia

100 000 téléconsultations ont été réalisées depuis janvier 2019

12 000 téléconsultations ont été effectuées en février 2020

400 officines sont équipées de la solution de téléconsultation Maiia

31 groupements de pharmacies ont été signés, ce qui représente 10 000 officines

16 millions de patients, dont les RDV avec les professionnels de santé sont administrés par l’agenda Maiia

10 millions de RDV sont enregistrés chaque mois dans l’agenda Maiia dont 1 million pris en ligne

150 collaborateurs







Pièce jointe