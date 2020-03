MONTRÉAL, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que nous sommes tous en train de lutter contre la pandémie de COVID-19, les membres des TUAC Québec sont en première ligne pour aider les citoyen(ne)s à se procurer la nourriture, les produits d’hygiène et les autres articles dont ils ont besoin. Pour continuer d’offrir ces services nécessaires en toute sécurité, les TUAC Québec travaillent activement à l’amélioration des mesures de santé et sécurité dans les commerces.



Au nom de nos membres, nous demandons aux grandes bannières ainsi qu’au gouvernement du Québec de renforcer les mesures pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleur(euse)s de première ligne, tel que reconnu par le premier ministre Legault lors de son point de presse de jeudi. Pour accomplir leur travail, nos membres sont en contact direct avec le public et ils n'ont pas la possibilité de garder une distance sécuritaire en tout temps avec la clientèle. La protection de la santé des travailleur(euse)s de première ligne a un effet d'entraînement, car elle garantit la sécurité de leurs familles et du public.

Nous sommes conscients des efforts incroyables déployés par les différentes entreprises pour instaurer de façon efficace et rapide des mesures qui respectent les recommandations et les directives des autorités. Le faire dans un établissement c’est une chose, mais de l’étendre à l’ensemble des magasins à travers le pays, constitue un véritable tour de force sans précédent. À cet effet, nous tenons à féliciter l’entreprise Sobeys/IGA pour son initiative d’installer des panneaux de plexiglas aux caisses de même que le propriétaire de l’Intermarché Boyer qui a également installé un tel panneau.

Par ailleurs, nous avons demandé à toutes les bannières de l’alimentation de cesser d’accepter les bouteilles consignées. Cette mesure est déjà en place dans toutes les épiceries. De plus, nous sommes en discussions constantes avec les employeurs afin de trouver des solutions efficaces pour mieux protéger les employé(e)s et les clients.

Nos membres sont des acteurs importants de notre réponse collective à cette crise. Notre capacité à aplanir la courbe de la COVID-19 ne sera aussi efficace que notre engagement envers la santé et la sécurité de ces travailleur(euse)s et de tous. Lorsque les travailleur(euse)s de première ligne sont en bonne santé et en sécurité, nous veillons à ce que le grand public soit également protégé. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec ainsi qu’aux bannières des commerces de mettre en place les mesures suivantes :

Octroyer une compensation financière supplémentaire pour les travailleur(euse)s qui sont en contact avec le public;

Étendre l’offre de service de garde pour les travailleur(euse)s dans le secteur de l’alimentation;

S’assurer que tous les employés puissent se laver les mains minimalement une fois par heure;

Augmenter la fréquence de nettoyage des aires de travail, des paniers et autres objets utilisés par la clientèle;

Laisser une caisse libre entre chaque caisse autant que possible;

Trouver une façon de distancer les clients qui attendent en file aux caisses;

Privilégier le paiement par carte (débit et crédit);

Augmenter la limite des paiements des cartes sans contact à 200 $;

Utiliser les scans pour les cartes de points;

Limiter le nombre d’articles à fortes demandes.

« Je tiens à féliciter l’ensemble des membres des TUAC qui sont à pied d’œuvre pour continuer d’offrir à leur communauté les aliments et les produits nécessaires à notre survie. De la transformation de viandes à la préparation de mets cuisinés en passant par l’entreposage et la distribution pour se rendre jusque dans les commerces d’alimentation et de détail, c'est toute une force de travail au service du bien commun. Merci à tous et à toutes pour votre dévouement. Vous êtes notre fierté », déclare Antonio Filato, président du Conseil provincial des TUAC Québec.

À propos des TUAC Québec

Comptant plus de 55 000 membres, répartis entre 4 sections locales, les TUAC Québec constituent le plus important syndicat de l’alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 255 000 membres au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, de même que dans d'autres domaines tels que les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. À titre de syndicat le plus influent et le plus progressiste au Canada, les TUAC Canada constituent l’organisation la plus novatrice au pays parmi celles qui veillent au progrès de la justice dans les lieux de travail et les collectivités. Pour en savoir plus long sur les TUAC Québec, rendez-vous au www.tuacquebec.ca .

