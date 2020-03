MONTRÉAL, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens sont témoins des événements sans précédent entourant la crise de la COVID-19, la CVA est fortement en accord avec la nécessité de pratiquer la distanciation sociale. Nous sommes d’accord avec le fait que c’est ce qui est le mieux pour les citoyens, et supportons entièrement les recommandations des professionnels de la santé. Cependant, comme l’ont souligné de nombreux cliniciens, anciens fumeurs et chercheurs, le vapotage est un outil essentiel pour beaucoup dans la gestion de leur dépendance à la nicotine. Les e-liquides contenant de la nicotine et des arômes sont la clef pour de nombreux anciens fumeurs, alors que 90 % d’entre eux utilisent des liquides avec un taux de nicotine bas, un produit uniquement disponible dans les boutiques de vapotage réservées aux adultes. Les produits de ces magasins de vapotage spécialisés ont des concentrations de nicotine aussi faibles que 3 mg/ml, alors que les chaînes de dépanneurs ne vendent que des produits principalement offerts par les compagnies de tabac qui contiennent une forte teneur en nicotine allant de 17 à 59 mg/ml.



La CVA demande à tous les gouvernements de considérer les boutiques de vapotage réservées aux adultes comme un service essentiel, tout comme les détaillants de cannabis, d’alcool et les magasins de proximité. Les boutiques de vapotage réservées aux adultes doivent être autorisées à rester ouvertes conformément aux directives de distanciation sociale prescrites par les responsables de la santé publique. « L’industrie du vapotage supporte les Canadiens afin d’assurer que toutes les précautions soient prises pour protéger la santé publique », a déclaré Darryl Tempest, directeur général de l’Association canadienne du vapotage. “De nombreux magasins de vape ont mis en œuvre de multiples mesures volontaires pour s’assurer de faire leur part afin de stopper la propagation de la COVID-19. On estime à 1,1 million le nombre de vapoteurs au Canada qui comptent sur les boutiques de vapotage pour s’assurer qu’ils ne recommencent pas à fumer ou à se tourner vers les e-liquides maison du marché noir pour satisfaire leurs besoins de nicotine. Puisque Postes Canada et d’autres services de livraison éliminent l’expédition de produits nécessitant une vérification de l’âge à la livraison, la disponibilité de ces produits dans les magasins de vente au détail est extrêmement importante pour les anciens fumeurs. Nous demandons aux différents gouvernements à travers le Canada de travailler avec la CVA et les 1 200 boutiques de vapotage de notre pays pour veiller à ce que les gens dépendants à la nicotine ne soient pas obligés de revenir à l’utilisation de produits du tabac combustibles, la cause de décès principale au pays, ni aux produits à très forte teneur en nicotine vendus par les marques associées aux compagnies de tabac via le canal de distribution des dépanneurs”.

Des recherches suggèrent que seulement 3 à 10 % des fumeurs peuvent réussir à arrêter de fumer grâce à leur volonté seulement. La plupart des fumeurs et des vapoteurs sont à la fois physiquement accros à la nicotine et psychologiquement accros à l’acte de fumer ou de vapoter. En conséquence, lorsqu’ils abandonnent de telles habitudes, leur corps éprouve des symptômes de sevrage tels que l’irritabilité, l’insomnie et la dépression, des symptômes qui peuvent durer jusqu’à trois mois.

L’anxiété et le stress, ajoutés à une période déjà difficile, pousseront inévitablement les vapoteurs vers des produits du tabac combustibles facilement accessibles.

En travaillant de pair avec l’industrie, nos gouvernements et nos responsables de la santé publique peuvent aider à ne pas pousser les centaines de milliers de vapoteurs canadiens vers les produits de tabac traditionnels ou à les exposer aux produits à haute teneur en nicotine disponibles dans les dépanneurs, alimentant ainsi une dépendance accrue.

Les propriétaires de magasins de vapotage spécialisés continueront de mettre en œuvre et de respecter toutes les précautions recommandées par les autorités sanitaires afin de protéger la santé physique et mentale de tous les Canadiens.

À propos de l'Association canadienne de vapotage

L’Association canadienne du vapotage (www.thecva.org/fr) est un organisme national sans but lucratif qui représente les intérêts de l’industrie canadien du vapotage. Fondée en 2014, CVA représente plus de 300 manufacturiers, détaillants, et commerces en ligne. Les compagnies du tabac et leurs filiales ne figurent pas parmi nos membres. Nous somme le principal organe de liaison avec tous les paliers gouvernementaux du pays sur toutes questions législatives et réglementaires liées à l’industrie. Notre mission est d’assurer une réglementation raisonnable et pratique par le biais de communications continues et l’éducation des agents de la santé, les médias, et les élu(e)s.

