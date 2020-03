Silkeborg IF Invest A/S

 Nasdaq Copenhagen





Silkeborg, den 20. marts 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2020





Vedr.: Udskydelse af ordinær generalforsamling den 22. april 2020.





På baggrund af de seneste udmeldinger og opfordringer fra den danske regering vedrørende COVID-19, har selskabet besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling den 22. april 2020 kl. 17.00.



Selskabet forventer at indkalde til en ny ordinær generalforsamling snarest muligt, men vil til enhver tid prioritere dens aktionærers, medarbejders og øvrige deltageres sundhed og sikkerhed med henblik på at overholde regeringens opfordringer.



Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.





Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S



Kent V. Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør









