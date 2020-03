QUÉBEC, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») tient à rassurer ses clients et ses investisseurs en confirmant le maintien de la fabrication et de la production de ses produits chimiques de spécialité (PWT) à Vista en Californie, et ce, malgré le confinement de l’État imposé par le gouverneur Gavin Newsom. Le document officiel, émis hier, du Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), stipule que tous les services qu’offre la Société sont de nature essentielle, et doivent donc continuer. Cela inclut également les services d’opération et de maintenance (« O&M ») des 200 usines de traitement d’eau et d’eaux usées d’H 2 O Innovation.



« Nos équipes ont déjà mis en place des mesures de prévention dans nos usines, autant celles où l’on produit que celles où l’on opère, en ce qui a trait aux changements de quarts de travail afin de respecter la distanciation sociale ainsi que les normes de désinfection. Ayant déjà fait face à des situations de crises dans le passé, notamment avec les ouragans Katrina et Harvey, nos équipes d’O&M des états américains du Sud, dont le Texas, le Mississippi et la Géorgie, ont de l’expérience en ces temps difficiles. H 2 O Innovation fait tout en son pouvoir pour assurer la pérennité de ses opérations et la sécurité de son personnel », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

