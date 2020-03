København, 20. marts 2020, March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Udskydelse



Selskabets aflæggelse af den reviderede årsrapport for 2019 er blevet udskudt som følge af Covid-19 krisen. Godkendelse af rapporten afventer at bestyrelsen får mulighed for at mødes.









Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.

