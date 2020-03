VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation et la distribution d’une gamme de produits de consommation courante à base de champignons médicinaux, a le plaisir d’annoncer son intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’OPRCNA) en vue de racheter un total de 2 411 883 actions ordinaires, ce qui représente 5 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date du présent communiqué.



La société prend cette mesure, car elle estime que les conditions de marché actuelles ont conduit à une sous-évaluation des actions de Champignon par rapport à la valeur immédiate et à long terme de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée.

Aux termes de l’OPRCNA, la société peut, si elle le juge opportun, acheter des actions ordinaires par le biais des installations de la Bourse des valeurs canadiennes (le « CSE ») et/ou via d’autres systèmes de négociation, de temps à autre au cours des 12 prochains mois.

Les achats peuvent commencer par le CSE et/ou via les systèmes de négociation alternatifs le 27 mars 2020 et se termineront à la première de ces dates soit la date à laquelle les achats ont été complétés aux termes de l’offre ou le 27 mars 2021. Toutes les actions ordinaires achetées par la société seront annulées. Champignon Brands a nommé PI Financial Corp. pour coordonner et faciliter ses achats pour cette OPRCNA.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE : SHRM) est une entreprise canadienne dédiée à la distribution de produits infusés aux champignons médicinaux artisanaux. L’équipe de Champignon a pour mandat d’améliorer la santé et le bien-être de millions de consommateurs potentiels grâce à la distribution d’une gamme de produits haut de gamme infusée aux champignons. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : www.ChampignonBrands.com

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

W. Gareth Birdsall

PDG & directeur

E : info@champignonbands.com

T : +1 (778) 549-6714

POUR LES DEMANDES D’INVESTISSEURS :

Tyler Troup

Circadian Group

E : SHRM@champignonbrands.com

POUR LES COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS DE CHAMPIGNON BRANDS :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI

POUR LES COMMUNICATIONS CORPORATIVES :

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

+1 (212) 418-1217 Office

Editor@NetworkWire.com

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné et n’acceptent pas la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l’exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peut » ou « se produira ». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s’y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d’affaires des marques Champignon décrits dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.