Selskabsmeddelelse nr. 04/2020

København, 20. marts 2020



På grund af situationen med COVID-19 og de restriktioner, situationen har medført, navnlig for Selskabets italienske kontor, udskyder Athena Investments A/S offentliggørelsen af årsrapporten for 2019. Bestyrelsen har således besluttet at udsætte offentliggørelsen fra den 25. marts til den 30. marts 2020 .

Se den ændrede finanskalender nedenfor:

Finanskalender 2020 Årsrapport 2019 30. marts Ordinær generalforsamling 2020 23. april Halvårsrapport for første halvår 2020 4. august

