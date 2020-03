CHICAGO, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere , une plateforme sécurisée et primée de collaboration et de services de messagerie mobile à l'échelle mondiale d' Infinite Convergence Solutions, Inc. , a annoncé aujourd'hui que ses services de messagerie d'entreprise sécurisés seraient proposés gratuitement aux hôpitaux, aux professionnels de santé, aux premiers intervenants et aux entités gouvernementales à travers le monde dans le cadre d'un effort visant à compenser l'impact du COVID-19, avec prise d'effet immédiate.



Cette offre s'applique uniquement aux nouveaux clients. Les services gratuits seront proposés jusqu'au 30 juin 2020 et cette offre est valable à l'échelle mondiale. Si vous avez des questions sur l'offre de services de messagerie d'entreprise gratuits de NetSfere, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse COVID-19Support@netsfere.com .

La plateforme basée dans le cloud de NetSfere inclut un cryptage de bout en bout conforme à la loi HIPAA et aux autres exigences réglementaires mondiales comme le RGPD, fournissant aux professionnels de santé, aux premiers intervenants et aux employés gouvernementaux une option de communication sécurisée qui intègre l'aspect d'immédiateté de la messagerie instantanée à travers plusieurs appareils. Les médecins, les infirmiers et les autres professionnels de santé sont en mesure de communiquer et de se consulter simultanément concernant les diagnostics des patients ou les résultats des tests tout en rationalisant les communications et les opérations.

« Les professionnels de santé et premiers intervenants se trouvent actuellement en première ligne, protégeant la sécurité des individus dans le monde entier pendant la pandémie mondiale du COVID-19 et nous avons ressenti la nécessité de leur offrir de l'assistance de toutes les façons possibles », a déclaré Anurag Lal, président et PDG d'Infinite Convergence. « Nous espérons qu'en offrant nos services de messagerie d'entreprise gratuitement à ces professionnels de santé, cela aidera à améliorer les communications internes, et ainsi à éliminer tout problème existant pour qu'ils puissent effectuer leur travail plus efficacement. »

Le forfait de messagerie d'entreprise de NetSfere inclut la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale, des algorithmes de sécurité leaders du secteur prenant en charge le cryptage d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et des outils de collaboration comprenant la diffusion vidéo, le partage d'écran et des appels vocaux individuels et de groupe en haute définition.

À propos de NetSfere

NetSfere est une plateforme sécurisée de collaboration et de services de messagerie d'entreprise d' Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l'industrie, comprenant le cryptage d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale. Le service est également proposé en partenariat avec Deutsche Telekom, l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT, un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations, pour proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. Le service tire parti de l'expérience d'Infinite Convergence, qui fournit des solutions de mobilité aux opérateurs mobiles de niveau 1 à l'échelle mondiale et offre des technologies prenant en charge plus de 400 millions d'abonnés et plus d'un billion de messages chaque année. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et les autres. Infinite Convergence Solutions compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et à Singapour. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.netsfere.com .

Contact auprès des médias

Brittany Johnson

Uproar PR pour NetSfere

bjohnson@uproarpr.com

312-878-4575 x246