芝加哥, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 获奖的全球安全移动消息服务和协作平台 NetSfere （来自 Infinite Convergence Solutions, Inc. ）今日宣布，从即日起其安全企业消息服务可供全世界医院、医疗人员、现场急救员和政府机构免费使用，以对抗新冠病毒疫情影响。



本项免费服务仅针对新客户。免费服务将延续至2020年6月30日，范围覆盖全球。要了解NetSfere的免费企业消息服务，请联系 COVID-19Support@netsfere.com 。

NetSfere基于云技术的平台包括符合HIPAA及GDPR等其他全球监管要求的端到端加密，为医疗人员、现场急救员和政府工作人员提供安全的沟通选项，在多种不同设备上实现即时消息的实时性。医生、护士和其他医疗专业人士可同时就患者诊断或测试结果进行相互沟通和咨询，同时还可简化沟通和操作流程。

“我们正处于新冠病毒全球大流行期，世界各地的医疗工作者和现场急救人员正工作在保护人们安全的第一线，我们认为有必要尽我们所能向他们提供援助”，Infinite Convergence总裁兼首席执行官Anurag Lal表示。“我们希望向这些医疗工作者免费提供我们的企业消息服务能有助于改善内部沟通，消除任何现有痛点，让他们能够更有效地做好自己的工作。”

NetSfere的企业消息传送方案包括基于云技术的全球范围服务可用性、支持设备到设备加密的行业领先的安全算法、基于位置的功能、管理控制和协作工具，包括高清一对一及群组语音呼叫、视频串流和屏幕共享。

关于NetSfere

NetSfere是一个安全的企业消息服务和协作平台，由 Infinite Convergence Solutions, Inc 开发。NetSfere提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还通过与世界领先的综合性电信公司之一德意志电信公司及全球信息通信及技术服务提供商NTT的合作来提供，共同向世界各地用户提供 NetSfere 服务。此项服务利用了Infinite Convergence为全球一级移动运营商提供移动解决方案的经验，及其每年支持4亿多用户和超过一万亿条消息的技术。NetSfere也符合GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等全球监管要求。Infinite Convergence Solutions在美国、德国、印度和新加坡设有办事机构。要了解更多信息，请访问 www.netsfere.com 。

媒体联系

Brittany Johnson

Uproar PR for NetSfere

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