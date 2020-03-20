芝加哥, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere 是屢獲殊榮的全球安全流動訊息服務供應商和 Infinite Convergence Solutions, Inc. 的協作平台，今天宣佈將向醫院、醫護供應商、急救員和全球政府機構免費提供其安全企業訊息服務，旨在減低 COVID-19 所帶來的影響，並且即時生效。



此優惠僅適用於新客戶。免費服務將提供至 2020 年 6 月 30 日，且在全球各地有效。如需查詢 NetSfere 提供的免費企業訊息傳送服務，請聯絡 COVID-19Support@netsfere.com 。

NetSfere 的雲端平台包括符合 HIPAA 和 GDPR 等多個全球法規要求的端到端加密功能，為醫護供應商、急救員和政府人員提供安全的通訊選擇，可在跨裝置情況下發送即時訊息。醫生、護士和其他醫療專業人士將能簡化溝通和操作，就患者的診斷或測試結果互相交流和諮詢。

Infinite Convergence 主席暨首席執行官 Anurag Lal 說：「在 COVID-19 全球大流行期間，醫護供應商和急救員正處於保護世界人民安全的第一防線，而我們感到有必要以任何方式為他們提供幫助。我們希望透過向這些醫護供應商免費提供我們的企業訊息傳遞服務，將有助於改善內部溝通、消除任何現有的困難，並讓他們能夠更有效地執行工作。」

NetSfere 的企業訊息傳送計劃包括全球雲端服務供應、支持裝置到裝置加密的行業領先安全算法、位置服務的各項功能、管理控制和協作工具，其中包括高清一對一和群組語音通話、視頻串流媒體和螢幕分享。

關於 NetSfere

NetSfere 是 Infinite Convergence Solutions, Inc 的安全企業訊息服務供應商及協作平台。NetSfere 提供行業領先的安全和訊息傳送功能，包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密，以及位置功能和管理控制。該服務亦與全球領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。該服務善用 Infinite Convergence 的豐富經驗和技術，他們為全球一級流動營運商提供流動解決方案，且每年支持 4 億多用戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 也遵從全球法規要求，包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001 等等。Infinite Convergence Solutions 在美國、德國、印度和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.netsfere.com 。

傳媒聯絡人

Brittany Johnson

NetSfere 的 Uproar PR

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