2019 werd gekarakteriseerd door heel wat onzekerheden, wat leidde tot een verhoogde volatiliteit op de grondstofmarkten.

Door het debat over de klimaatverandering stelden automobilisten hun nieuwe aankoop uit. De nieuwe belastingen op wagens met een verbrandingsmotor en het beperkte aanbod aan elektrische wagens heeft op de automobielsector een negatieve impact gehad. Campine’s producten zijn deels afhankelijk van de automobielmarkt. De loodlegeringen van de Metals Recycling divisie worden immers voornamelijk in auto batterijen verwerkt. Verder levert Campine’s Specialty Chemicals divisie de vlamvertraagde grondstoffen voor vele plastic auto-onderdelen. Deze terugval en de onzekerheden leidden in de automobielsector uiteindelijk tot een lagere vraag in de volledige productieketen.

De tijdelijke daling van de vraag naar loodproducten konden we compenseren. Campine kende zelfs een kleine groei dankzij volumes voor nieuwe industriële klanten en enkele grotere verkopen aan grondstoffenhandelaars. In tegenstelling tot andere basismetalen, werd de LME-loodprijs ondersteund, doordat een grote Australische loodproducent zes maanden is uitgevallen. Daardoor werd het verwachte globale surplus gereduceerd.

Veel moeilijker was het om de tijdelijk lagere vraag op te vangen in onze Specialty Chemicals afdeling, omdat verschillende producten op maat worden gemaakt voor specifieke toepassingen of klanten. Door de lagere vraag naar antimoonproducten binnen China, exporteerde dat land meer, waardoor de wereldwijde concurrentie toenam. Bovenop het negatief effect van de lagere vraag, veroorzaakte het overtollig antimoon in China (versterkt door een overaanbod van Russisch antimoonerts) een neerwaartse prijsbeweging, die het grootste deel van 2019 aan hield.

Financiële resultaten

Campine’s nettoresultaat werd sterk beïnvloed door het arrest van het Europees Hof van Justitie van 7 november 2019. Hierin bevestigt het gerecht de beperkte betrokkenheid van Campine in het batterij aankoopkartel, waardoor 3,9 miljoen euro van de initiële Europese Commissie boete van 8,2 miljoen werd terugbetaald. Het bedrag werd in december op onze bankrekening overgemaakt en heeft geen fiscale gevolgen. Omdat de juridische kosten voornamelijk in de vorige jaren werden geboekt, draagt deze terugbetaling quasi volledig bij aan het nettoresultaat.

Omzet

In 2019 boekte Campine een omzet van 192,5 mio €, te vergelijken met 212,4 mio € in 2018 (-9%). Deze verlaging is toe te schrijven aan de verlaagde metaalkoersen (hoofdzakelijk de antimoonkoers), die de basis vormen van Campine’s verkoopprijzen alsook de lagere verkoopvolumes in de Specialty Chemicals Divisie.

Bruto bedrijfsresultaat (EBIT)

Het bruto bedrijfsresultaat bedroeg 9,6 mio € (inclusief de terugbetaling van de EC boete van 3,9 mio €), wat 19% hoger ligt dan de 8,1 mio € in 2018. Het netto resultaat van 2019 bereikte 8,0 mio € (inclusief de terugbetaling van de EC boete van 3,9 mio €) vergeleken met 5,8 € mio in 2018 (+37%).

Solvabiliteit

Onze financiële ratio’s hebben zich in 2019 opnieuw versterkt. Met een solvabiliteitsratio van 61% (eigen vermogen / balanstotaal) hebben we voldoende ruimte om ons uitgebreid investerings-programma, verbonden met het business plan, verder te financieren.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor een dividend uit te betalen van 2,625 mio € op basis van de 2019 resultaten. Dit dividend van 1,75 € bruto per aandeel zal uitbetaald worden op 12 juni 2020.

Resultaat per Divisie

Divisie Metals Recycling – omzet 128,6 mio € (-4%) – EBIT (excl. boete EC) 6,0 mio € (+22%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Lood en Metals Recovery.

Het verkoopvolume in de Metals Recycling divisie bedroeg 64.300 ton, wat een groei is van 2,5%.

Zowel de omzet als het operationeel resultaat hangen sterk af van de metaalprijzen, voornamelijk van de LME-loodprijs. Onze marges komen onder druk te staan bij een dalende LME-trend en herstellen zich bij een stijgende LME-beweging. Ondanks het kleine verschil tussen de LME-loodprijs in januari en december 2019 (respectievelijk 1.746 €/ton en 1.707 €/ton) waren er heel wat schommelingen tijdens het jaar, wat zelfs een gemiddelde LME-loodprijs van 1.787 €/ton opleverde.

De omzet bereikte 128,6 miljoen euro, wat een daling is van 4%. Het operationeel resultaat steeg dan weer tot 6,0 miljoen euro (+22 %).

Divisie Specialty Chemicals – omzet 77,1 mio € (-14%) – EBIT (excl. boete EC) -0,2 mio € (-107%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Antimoon en Plastics.

Voor het eerst sinds jaren daalde het verkoopvolume in de Specialty Chemicals Divisie. In vergelijking met vorig jaar is het verkoopvolume met 12% verminderd tot ongeveer 13.600 ton.

De omzet is gekoppeld aan de evolutie van de antimoonmetaalprijzen. De gemiddelde Metal Bulletin antimoonprijs in 2019 lag aanzienlijk lager dan de gemiddelde prijs in 2018, namelijk 6.722 USD/ton tegenover 8.316 USD/ton. Hierdoor daalde onze omzet tot 77,1 miljoen € (- 14 % vs 2018).

De daling van de antimoonprijs van 8.000 €/ton op 1 januari naar 6.000 €/ton op het einde van 2019, veroorzaakte een substantiële waardevermindering van onze voorraden doorheen het hele jaar.

Door de lagere verkoopvolumes en de drastische prijsdaling van de antimoonproducten in 2019, verminderde het operationeel resultaat enorm. Het bedroeg zelfs een verlies van 0,2 miljoen €.





Vooruitzichten voor 2020

Een prognose maken voor het jaar 2020 is onder de gegeven omstandigheden onbegonnen werk. Door de dramatische gebeurtenissen gerelateerd aan de Corona epidemie, verandert de situatie bijna dagelijks.

De vraag naar onze Specialty Chemical producten herwon terrein in het eerste kwartaal van 2020. Ook de prijzen zaten in een opwaartse trend vanwege het tekort aan antimoonmetaal door de Corona-epidemie in China. Nu de Chinese export weer op gang komt lijkt deze stijgende trend ook voorbij.

In onze Metals Recycling divisie moeten we de macro-economische ontwikkelingen goed opvolgen. Tot nu toe was de vraag in lijn met die van 2019. Door de aangekondigde productiestop van meerdere auto-assemblagefabrieken zal de vraag naar lood op korte termijn substantieel dalen. De laatse dagen hebben enkele klanten inderdaad hun afname vooruitzichten neerwaarts bijgesteld. De LME-loodkoers heeft net zoals de andere basismetalen een steile neerwaartse trend, met dieptepunten tot 1.500 euro/ton. Campine’s winst in de recyclage is rechtstreeks gekoppeld aan de LME-loodkoersen.

In 2020 worden enkele grote investeringen doorgevoerd in de Metals Recycling divisie. Zo bouwen we een derde lijn om metalen te valoriseren uit andere industriële afvalstromen dan batterijen. Deze extra capaciteit zal eind 2020 operationeel zijn. In de loodraffinage zal begin 2021 een nieuwe lingoteerband in gebruik genomen worden; we verwachten hierdoor een hogere productie-efficiëntie en meer capaciteit. Tot slot starten we in het tweede semester met de bouwwerken voor het herwinnen van polypropyleenplastic uit batterijen.





De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Luc Van Coppenolle, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de gereglementeerde informatie, zouden moeten doorgevoerd worden.

Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 24 april 2020 op de website van Campine.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

