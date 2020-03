MONTRÉAL, 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac ») annonce ses résultats pour l’année terminée le 31 décembre 2019 et des distributions mensuelles de 0,213¢ par part, soit 2,555¢ par part annuellement, lesquelles seront payables les 30 avril, 29 mai et 30 juin 2020 aux porteurs de parts inscrits aux livres en date des 15 avril, 15 mai et 15 juin 2020 respectivement.



Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l’exploitation (« FPE Récurrents ») de 1,10¢ comparativement à 0,91¢ par part pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018, soit une augmentation de 21%. Les FPE Récurrents ont totalisés 1 295 716$, soit une augmentation de 40% (923 414$ au cours du même trimestre en 2018). Au cours du quatrième trimestre 2019, les revenus de location ont atteint 2 738 295$ alors qu’ils étaient de 1 719 184$ au cours du même trimestre en 2018, soit une augmentation de 59%. Le résultat opérationnel net s’est établi à 2 001 059$ alors qu’il était de 1 489 661$ au même trimestre en 2018, soit une augmentation de 34%. Pour le quatrième trimestre de 2019, Fronsac a enregistré une perte nette attribuable aux porteurs de parts de 997 612$ ou (0,85¢) par part comparativement à une perte nette de 4 085 302$ ou (4,02¢) par part au cours du même trimestre en 2018.

Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l’exploitation (« FPE Récurrents ») de 4,14¢ comparativement à 3,66¢ par part pour la même période en 2018, soit une augmentation de 13%. Les FPE Récurrents ont totalisé 4 615 394$, soit une augmentation de 38% (3 336 550$ pour la même période de l’exercice financier 2018). Au cours de la période de douze mois terminée le 31 décembre 2019, les revenus de location ont atteint 9 388 326$ alors qu’ils étaient de 6 275 277$ pour la même période en 2018, soit une augmentation de 50%. Le résultat opérationnel net s’est établi à 7 144 022$ alors qu’il était de 5 112 675$ pour la même période en 2018, soit une augmentation de 40%. Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2019, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 4 081 269$ ou 3,66¢ par part comparativement à une perte nette de 1 889 131$ ou (2,07¢) par part pour la même période en 2018.

Jason Parravano, Président et directeur général, a déclaré : « Nous sommes heureux de partager nos résultats pour le quatrième trimestre de 2019. Nous avons démontré une fois de plus notre habilité à générer une croissance du rendement par part, ce qui s’est reflété par une augmentation de 13% dans nos FPE récurrents par part. De plus, nous avons récemment clôturer notre plus important financement à ce jour, soit un placement public de part entièrement souscrit d’une valeur de 18 millions de dollars, lequel a été rendu possible grâce à la confiance de nos nouveaux et existants porteurs de part. »

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des frais provenant de l’exploitation pour les périodes des 31 décembre 2019 et 2018. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes des 31 décembre 2019 et 2018.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 12 mois Périodes terminées les 31 décembre 2019 2018 Δ % Situation financière Revenus de location 9 388 326 6 275 277 3 113 049 50 % Revenus totaux 9 388 326 6 290 277 3 098 049 49 % Résultat net (perte nette) et résultat global (perte globale) 4 081 269 (1 889 131 ) 5 970 400 (316 %) Résultat opérationnel net (1) 7 144 022 5 112 675 2 031 347 40 % FPE (1) 4 615 394 3 351 550 1 263 844 38 % FPE récurrents (1)(2) 4 615 394 3 336 550 1 278 844 38 % FPEA (1) 4 524 363 3 038 111 1 486 252 49 % BAIIA (1) 6 672 288 4 749 213 1 923 075 40 % Immeubles de placement (3) 134 376 091 107 174 824 27 201 267 25 % Total de l'actif 129 118 708 98 890 349 30 228 359 31 % Total des dettes et emprunts (4) 60 382 953 50 895 481 9 487 472 19 % (incluant les lignes de crédit) 70 828 653 53 365 481 17 463 172 33 % Total des débentures convertibles 3 023 326 1 593 481 1 429 845 90 % Total des capitaux propres 51 342 040 41 302 149 10 039 891 24 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 111 384 880 91 163 634 20 221 246 22 % Par part FPE 0.0414 0.0368 0.0047 13 % FPE récurrents 0.0414 0.0366 0.0048 13 % FPEA 0.0406 0.0333 0.0073 22 % Distributions 0.0222 0.0202 0.0020 10 % (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revevenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés (3) Inclut la valeur des immeubles de placement détenus par l’intermédiaire de coentreprises; voir la note 4 (Immeubles de placement) et la note 5 ([1] valeur des immeubles productifs; [2] immeubles locatifs et [3] immeubles en cours d’aménagement) des états financiers consolidé (4) Exclut les débentures convertibles





CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION

3 mois

12 mois

Périodes terminées les 31 décembre 2019 2018 Δ 2019 2018 Δ Résultat (perte) net attribuable aux porteurs de parts (997 612 ) (4 085 302 ) 3 087 690 4 081 269 (1 889 131 ) 5 970 400 Coûts d'émission des débentures - - - 30 660 53 171 (22 511 ) Δ de la valeur des immeubles 501 678 5 008 010 (4 506 332 ) (1 546 054 ) 4 862 229 (6 408 283 ) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 427 047 6 681 420 366 583 734 163 104 420 630 Rémunération fondée sur des parts 78 540 (1,485 ) 80 025 259 845 79 025 180 820 Δ de la composante passif des débentures convertibles 55 828 17 068 38 760 54 845 27 950 26 895 Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés 1 210 590 (26 615 ) 1 237 205 1 104 060 45 105 1 058 955 Désactualisation des obligations locatives 9 057 - 9 057 38 395 - 38 395 Impôts sur le résultat 10,588 5 057 5 531 8 640 10 097 (1 457 ) FPE(1) - de base 1 295 716 923 414 40 % 4 615 394 3 351 550 38 % FPE par part - de base 0.0110 0.0091 21 % 0.0414 0.0368 13 % Intérêts payés sur débentures convertibles (si dilutives) - 7,500 (7 500 ) 127,234 15,000 112,234 FPE - dilué 1 295 716 930 914 39 % 4 742 628 3 366 550 41 % FPE par part - dilué 0.0106 0.0089 19 % 0.0413 0.0359 15 % FPE récurrents(2) - de base 1 295 716 923 414 40 % 4 615 394 3 336 550 38 % FPE récurrents par part - de base 0.0110 0.0091 21 % 0.0414 0.0366 13 % Distributions 651 590 512 014 139 576 2 457 083 1 834 111 622 972 Distributions par part 0.0056 0.0050 12 % 0.0222 0.0202 10 % FPE - de base après distributions 0.0055 0.0040 0.0014 0.0192 0.0166 0.0026 FPE récurrents - de base après dist. 0.0055 0.0040 0.0014 0.0192 0.0164 0.0028 Distributions en % de FPE - de base 50 % 55 % (5 %) 54 % 55 % (1 %) Distributions en % de FPE récurrents - de base 50 % 55 % (5 %) 54 % 55 % (1 %) Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 117 403 566 101 590 060 15 813 506 111 384 880 91 163 634 20 221 246 Dilué 121 699 451 104 094 743 17 604 708 114 803 229 93 668 317 21 134 912 (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section '''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l’exige.

Les états financiers du 31 décembre 2019 et le rapport de gestion de FPI Fronsac peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

Pour plus d’information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.