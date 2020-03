RENSSELAER, N.Y., 20 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial de la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce son soutien aux efforts mondiaux de recherche sur le COVID-19 à l'aide d'une nouvelle Boîte à outils Coronavirus offrant des modèles et des services pertinents.



Les modèles murins ont été largement utilisés pour la recherche sur le virus SARS-CoV, étroitement lié au nouveau virus SARS-CoV-2 qui provoque le COVID-19. Taconic propose de nombreux modèles et services animaux pour soutenir la recherche sur le COVID-19 et renforcer la lutte mondiale contre cette maladie.

Les modèles de la Boîte à outils Coronavirus de Taconic sont regroupés par application : modèles de maladie COVID-19, développement et production d'anticorps et recherche et développement de vaccins.

La boîte à outils comprend plusieurs modèles exclusifs, dont un exemple est une souris knock-out Ace2 mise à la disposition de Taconic grâce à notre partenariat avec l'inventeur Lexicon Pharmaceuticals. Les souris knock-out Ace2 sont utilisées pour étudier le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une complication du COVID-19. Taconic et Lexicon se sont associées pour adapter la production de cette souche avec une distribution subventionnée aux chercheurs du monde entier. Un second exemple est celui des souris génétiquement humanisées HLA (antigène leucocytaire humain), qui sont mieux à même de modéliser la réponse vaccinale humaine que les souris standard. Enfin, Taconic est l'une des rares entreprises au monde à pouvoir produire à grande échelle des souris au système immunitaire humanisé, en intégrant des cellules immunitaires humaines dans une souris.

Au-delà des modèles, les solutions de gestion de colonies de Taconic offrent également un répit aux laboratoires confrontés à des restrictions, des réductions de personnel ou des fermetures temporaires. Les services de cryoconservation sont proposés à un prix très compétitif pour assurer la sécurité de modèles génétiquement modifiés précieux pour l'avenir. À mesure que les priorités de recherche changent, Taconic encourage également les chercheurs à considérer la génération de modèles personnalisés comme un moyen de faire avancer la recherche sans nécessiter de ressources humaines internes étendues. Taconic dispose de la boîte à outils de modification génétique entièrement agréée la plus complète de l'industrie.

« Taconic est fière de contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie de coronavirus. Nous prenons au sérieux notre mission de fournir des solutions de modèles animaux et nous nous engageons à renforcer la recherche sur le COVID-19 », a déclaré Nancy J. Sandy, PDG de Taconic Biosciences. « Nous investissons d'importantes ressources afin de rendre disponibles ces modèles essentiels pour permettre des études immédiates. »

Pour en savoir plus sur la Boîte à outils Coronavirus , de Taconic Biosciences, veuillez contacter Taconic au 1-888-TACONIC ( 888-822-6642 ) aux États-Unis, +45 70 23 04 05 en Europe, ou par courriel à l'adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé en modèles et services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Contact pour les médias : Kelly Owen Grover

Directrice des communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com