纽约州伦塞拉尔, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先机构Taconic Biosciences宣布，该公司将通过包括相关模型和服务的冠状病毒工具包来支持全球新冠肺炎相关研究。



小鼠模型已被广泛用于SARS-CoV病毒研究，这种病毒与引起新冠肺炎的新型SARS-CoV-2病毒密切相关。Taconic提供多种动物模型和服务以支持新冠肺炎研究，增强全球抗击这种疾病的能力。

Taconic冠状病毒工具包 根据应用场景将模型分为以下几类：新冠肺炎疾病模型、抗体研发和生产、疫苗研发。

该工具包中包括几种专有模型，例如Taconic通过与发明者Lexicon Pharmaceuticals的合作伙伴关系而获得的Ace2基因剔除小鼠。Ace2基因剔除小鼠用于研究急性呼吸窘迫综合征（ARDS），这是新冠肺炎的一种并发症。Taconic和Lexicon已达成了合作伙伴关系，借助向全球研究者提供的补贴分销扩大该系模型的生产规模。第二个例子涉及HLA（人类白细胞抗原）的人源化遗传工程小鼠，与标准小鼠相比，它们能够更好地模拟人类疫苗反应。最后一点，Taconic是世界上能够规模生产免疫系统人源化小鼠（即：由小鼠携带人类免疫细胞）的少数几家公司之一。

除了模型之外，Taconic的群饲管理解决方案还可以为面临限制、减员或临时关闭的实验室解决燃眉之急。该公司提供的低温保存服务极具价格竞争力，可确保未来宝贵基因改造模型的安全。随着研究重点的变化，Taconic还鼓励研究人员考虑将定制模型生成作为一种无需大量内部人力资源的研究推进途径。Taconic拥有业内最全面且获得完全许可的基因修饰工具包。

“Taconic为在全球范围内抗击新冠肺炎大流行作出贡献而感到自豪。我们十分重视提供动物模型解决方案的使命，致力于帮助增强新冠肺炎相关研究能力，”Taconic Biosciences首席执行官Nancy J. Sandy表示， “我们正在投入大量资源，使这些关键模型得以投入使用，让研究能够立即展开。”

如需了解更多有关Taconic Biosciences 冠状病毒工具包 的信息，请与Taconic联系，美国电话： 1-888-TACONIC （ 888-822-6642 ），欧洲电话： +45 70 23 04 05 ，电子邮箱： info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型及服务领域的一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年，提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。