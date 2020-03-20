紐約州倫斯勒, March 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 作為提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，今天宣佈將透過提供模型和服務的新型冠狀病毒工具包支持全球 COVID-19 研究工作。



小鼠模型已廣泛用於研究 SARS-CoV 病毒，而該病毒與引起 COVID-19 的新型 SARS-CoV-2 病毒密切相關。Taconic 提供許多動物模型和服務來支持 COVID-19 研究，同時致力增強全球抵抗這種疾病的能力。

Taconic 的冠狀病毒工具包 模型按應用分組：COVID-19 疾病模型、抗體開發與生產，以及疫苗研發。

該工具包內含幾種專有模型，其中一個試樣是 Ace2 基因剔除小鼠，該試樣由 Taconic 的合作夥伴發明公司 Lexicon Pharmaceuticals 所提供。Ace2 基因剔除小鼠用於研究急性呼吸道疾病（ARDS），即 COVID-19 的一種併發症。Taconic 和 Lexicon 攜手合作，擴大該菌株的生產規模，加強向全球研究員的分配。第二個試樣包含人類白細胞抗原（HLA）小鼠，牠們與標準小鼠相比下更能模擬人類疫苗反應。最後，Taconic 是世界上能夠大規模生產人類免疫系統小鼠的少數公司之一，而這些小鼠帶有人類免疫細胞。

除了模型之外，Taconic 的群落管理解決方案也可緩解面臨限制、裁員或臨時關閉等風險的實驗室。低溫保存服務現以極具競爭力的價格提供，以確保日後有價值的基因改造模型安全。由於研究重點方向改變，Taconic 亦鼓勵研究人員考慮將定制模型產生視為無需大量內部人力資源即可推動研究進展的途徑。Taconic 擁有業內最全面及獲得全面許可權的基因修訂工具包。

Taconic Biosciences 首席執行官 Nancy J. Sandy 分享說：「Taconic 對能為世界各地抵抗冠狀病毒大流行作出貢獻，感到非常自豪。我們的使命是認真提供動物模型解決方案，並致力於加強 COVID-19 研究的能力。我們正在投入大量資源，使這些關鍵模型可即時進行研究。」

如欲了解更多有關Taconic Biosciences 的 冠狀病毒工具包 ，請致電 Taconic 1-888-TACONIC 888-822-6642 （美國)、 +45 70 23 04 05 （歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全權的囓齒動物基因工程模型和服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。