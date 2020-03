MONTRÉAL, 21 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des Travailleurs et des Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Canada), est heureux de constater que plusieurs de leurs demandes sont en cours de réalisation dans les grandes bannières, notamment :



Installation des plexiglas aux caisses;

Lavage des mains plus fréquent;

Augmentation de la fréquence de nettoyage des aires de travail, des paniers et autres objets utilisés par la clientèle;

Distanciation des clients qui attendent en file aux caisses;

Augmentation de la limite des paiements des cartes sans contact;

Limitation du nombre d’articles à fortes demandes.

Par ailleurs, nous sommes très heureux que le groupe Loblaws emboîte le pas aux chaînes Safeway et Albertsons aux États-Unis ainsi que Save on food et Urban fair en Colombie-Britanique en octroyant une compensation de 2 $ de l'heure en reconnaissance des efforts supplémentaires de tous leurs employé(e)s, magasins et centres de distribution. Nous poursuivons nos discussions avec les autres bannières pour obtenir cette prime pour les travailleur(euse)s qui sont en première ligne pour aider les citoyen(ne)s à se procurer la nourriture, les produits d’hygiène et les autres articles dont ils ont besoin.

C’est grâce aux efforts conjoints des TUAC à travers l’Amérique du Nord que nous pouvons notamment obtenir ces compensations financières ainsi que de meilleures protections pour l’ensemble de nos membres. Que ce soit au niveau international, national, provincial et local, les TUAC sont à pied d’œuvre pour faire d’autres gains pour nos membres.

« Depuis le tout début de cette crise, nous travaillons sans relâche pour obtenir des milieux de travail sécuritaire ainsi que de meilleures conditions de travail pour tous nos membres. En étant représenté(e)s par un syndicat d'envergure internationale ces travailleur(euse)s bénéficient d’un rapport de force incroyable », déclare Antonio Filato, président du Conseil provincial des TUAC Québec.

À propos des TUAC Québec

Comptant plus de 55 000 membres, répartis entre 4 sections locales, les TUAC Québec constituent le plus important syndicat de l’alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 255 000 membres au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, de même que dans d'autres domaines tels que les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. À titre de syndicat le plus influent et le plus progressiste au Canada, les TUAC Canada constituent l’organisation la plus novatrice au pays parmi celles qui veillent au progrès de la justice dans les lieux de travail et les collectivités. Pour en savoir plus long sur les TUAC Québec, rendez-vous au www.tuacquebec.ca.

Source : Roxane Larouche | TUAC Canada | Cellulaire : 514 233-5540