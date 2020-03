MONTRÉAL, 22 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de ses efforts constants pour rapatrier les Canadiens, Sunwing exploite près de 30 vols pour ramener plus de 5 000 Canadiens au pays aujourd'hui. À la fin de la journée, plus de 60 000 voyageurs canadiens coincés auront été ramenés chez eux depuis que le transporteur a commencé ses efforts de rapatriement le 16 mars 2020.



Ce total comprend également plus de 3 000 voyageurs canadiens coincés dans les Caraïbes, au Mexique, à Cuba et en Floride, à qui des sièges ont été offerts gratuitement. Le transporteur a annoncé la semaine dernière qu'il donnerait les sièges restants sur ses vols de rapatriement à tous les Canadiens bloqués à destination.

Aujourd'hui, Sunwing exploite près de 30 vols dans un large éventail de destinations dans les Caraïbes, au Mexique, en Floride et à Cuba, qui partent aujourd'hui, afin de ramener ces Canadiens chez eux en toute sécurité. L'horaire peut changer en fonction de l'évolution de la situation au sol dans les différentes destinations.

Sunwing continue également d'offrir gratuitement des sièges disponibles sur ses vols de rapatriement au départ des destinations soleil aux Canadiens coincés - y compris les clients qui ne sont pas de Sunwing. "Nous comprenons que beaucoup de Canadiens sont toujours bloqués à l'extérieur du pays et ont du mal à rentrer chez eux", a déclaré Stephen Hunter, Président et chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. "C'est pourquoi nous voulons ouvrir toute capacité supplémentaire dont nous disposons. C'est la chose à faire pour les Canadiens".

Les vols d'aujourd'hui permettent à la compagnie de se rapprocher du retour de tous les clients de Sunwing. Les derniers vols de rapatriement auront lieu le lundi 23 mars, après quoi tous les vols Sunwing seront temporairement suspendus. Selon les estimations actuelles, Sunwing assurera près de 400 vols et dépensera plus de 26 millions de dollars pour ramener ces Canadiens chez eux en toute sécurité, sans frais supplémentaires pour le client.

Les Canadiens qui souhaitent rentrer chez eux sur un vol Sunwing devraient consulter les horaires de vol les plus récents sur le site https://www.sunwing.ca/Pages/fr/statut-de-vol-et-alertes . Si un vol en direction du nord est assuré à partir de leur destination, ils doivent se rendre à l'aéroport de départ et se présenter au comptoir d'enregistrement de Sunwing Airlines. S'il reste de la place avant le départ à la fermeture de l'enregistrement, les sièges disponibles seront offerts gratuitement aux Canadiens ou aux résidents permanents du Canada. Compte tenu de la situation sans précédent, l'entreprise et l'équipe à destination continuent de se concentrer sur le rapatriement de leurs clients. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous abstenir de nous appeler, car la disponibilité des places ne peut être confirmée qu'à l'aéroport avant la fermeture de l'enregistrement pour chaque service de vol.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/264d1d91-6631-440e-9c74-fe705f56610e/fr