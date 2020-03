Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 23 maart 2020 – 7u15 uur CET

KBC reactie op de maatregelen aangekondigd door de Belgische Federale regering

De wereldwijde coronaviruspandemie stelt de economie voor complexe uitdagingen.

Gisteren hebben de Belgische Federale regering, de Nationale Bank van België en Febelfin (de Belgische Bankenfederatie) een akkoord bereikt over de maatregelen voor de banken in het licht van de Corona-crisis.

Het koninklijk besluit betreffende de uitvoering zal na de stemming van donderdag worden gepubliceerd. De uitvoering door de financiële sector kan dan vanaf het einde van deze week beginnen.

KBC Groep heeft er alle vertrouwen in dat de Belgische economie, met een strikt en rigoureus overheidsoptreden, in staat zal zijn om de kritieke periode te boven te komen.

De economische impact van de corona-pandemie op de Belgische economie is nog steeds onzeker. Als gevolg daarvan is het voor KBC Groep in dit stadium niet mogelijk om een gedetailleerde en correcte inschatting te maken van de potentiële provisionering of financiële impact van de maatregelen die de Belgische Federale regering gisteren heeft aangekondigd.

De economische uitdagingen die voor ons liggen zullen ongetwijfeld een impact hebben op de kredietverliezen in de komende jaren. KBC Groep is een internationale bankverzekeringsgroep met een zeer solide solvabiliteits- en liquiditeitspositie en met aanzienlijke buffers om kredietverliezen op te vangen.

De maatregelen van de Belgische Federale overheid maken deel uit van een reeks maatregelen die in landen in heel Europa zijn genomen, en worden ook ondersteund door de reactie van de Europese Centrale Bank op COVID-19, en zijn bedoeld om de economie en de meest kwetsbare sectoren te beschermen.

KBC Groep wil bijdragen tot een zo groot mogelijke bescherming van de economie en haar cliënten.

KBC Groep volgt de situatie van dag tot dag op de voet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, General Manager, Investor Relations

Tel +32 2 429 35 73 – E-mail : kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.



KBC Groep NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Viviane Huybrecht

Directeur Corporate communicatie/

Woordvoerster

Tel. 02 429 85 45



Persdienst

Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens

Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer

Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé







E-mail: pressofficekbc@kbc.be



KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen

Ga de echtheid van dit document hier na

Bijlage