Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 23.3.2020 klo 9.30

Marimekko Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja on siksi päättänyt ennalta ehkäisevistä toimista varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 8.4.2020 klo 13 Finlandia-talossa Helsingissä.

Turvallisuussyistä kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan vahvasti osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjan välityksellä eikä saapumaan kokouspaikalle. Viranomaismääräysten ja -suositusten vuoksi paikalle tulevien osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan. Marimekko noudattaa tarkasti kaikkia annettuja määräyksiä ja suosituksia.

Osakkeenomistajia, jotka ovat aiemmin ilmoittautuneet, mutta eivät aio osallistua edes valtakirjan välityksellä, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa.

Yhtiökokousta voi seurata reaaliaikaisena verkossa yhtiön verkkosivuilla.

Kokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään niin lyhyinä kuin mahdollista ja minimivaatimukset täyttävinä.

Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

Tilaisuudessa ei ole tarjoilua eikä mahdollisuutta keskustella yhtiön johdon kanssa.

Lisätietoja ja ohjeita valtakirjalla osallistumisesta ja äänestämisestä sekä valtakirjamalli löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/

Marimekko seuraa tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja päätöksiä ja päivittää tarvittaessa näitä ohjeita.

Lakiasianjohtaja Tiina Lencioni, Marimekko, puh. 09 758 71/ tiina.lencioni@marimekko.com





