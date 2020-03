March 23, 2020 03:30 ET

March 23, 2020 03:30 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Liputusilmoitus) 23.03.2020 klo 09.30 EET

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 20.03.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 19.3.2020 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut 26 393 826 osakkeeseen, mikä vastaa 4,94 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 19.3.2020 oli 5,23 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B) Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,94 % 0,28 % 5,23 % Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,00 % 0,20 % 5,21 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/

osakelaji



Osakkeiden ja

äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja

äänioikeuksien

lukumäärä Osakkeiden ja

äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja

äänioikeuksien %-osuus ISIN-koodi

(jos mahdollista) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009005987 26 393 826 4,94 % A YHTEENSÄ 26 393 826 4,94 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 1 249 607 0,23 % CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 287 886 0,05 % B YHTEENSÄ 1 537 493 0,28 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä BlackRock Japan Co., Ltd. Alle 5 % BlackRock Investment Management, LLC Alle 5 % BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5 % BlackRock Investment Management (Australia) Limited Alle 5 % BlackRock International Limited Alle 5 % BlackRock Institutional Trust Company, National Association Alle 5 % BlackRock Fund Advisors Alle 5 % BlackRock Financial Management, Inc. Alle 5 % BlackRock Asset Management North Asia Limited Alle 5 % BlackRock Asset Management Deutschland AG Alle 5 % BlackRock Asset Management Canada Limited Alle 5 % BlackRock Advisors, LLC Alle 5 % BlackRock Advisors (UK) Limited Alle 5 % BlackRock (Singapore) Limited Alle 5 % BlackRock (Netherlands) B.V. Alle 5 %





UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

