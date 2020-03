PARIS, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd’hui avoir créé une application gratuite COVID-10 Response Management pour les entreprises et les agences du secteur public. Fidèle à l’engagement de rapidité d’Appian, celle-ci peut être entièrement configurée et adoptée en deux heures.



Cette application établit un poste de commande centralisé en vue de préserver la santé et la sécurité des employés. Elle assure le suivi des informations relatives à l’état de santé, la localisation, l’historique des déplacements, ou tout incident lié au COVID-19. Les employeurs peuvent ainsi visualiser l’état de santé et la situation professionnelle de tous leurs employés, par région et par service. Cette application s’exécute dans le cloud d’Appian, conformément à la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA).

Cette application permet également aux entreprises d’offrir un soutien communautaire à leurs employés. Appian croit en cette notion de communauté ; au-delà d’un statut de salarié, d’un lieu de travail, nous sommes une collectivité qui doit être solidaire dans les moments difficiles. Pour notre usage interne, nous avons créé et automatisé un « service d’aide COVID-19 » afin de mettre en contact les employés bénévoles avec les employés qui nécessitent une assistance. Une multitude de bénévoles d’Appian se mobilisent pour aider les employés dans le besoin, en livrant des provisions, en proposant de les véhiculer, en les aidant à leur domicile, ou en nouant des relations sociales virtuelles. Dans l’application que nous proposons aujourd’hui, nous fournissons la même fonctionnalité à toute organisation qui souhaite la déployer.

Les entreprises peuvent demander, déployer et configurer l’application COVID-19 Response Management en deux heures seulement. Elles n’ont pas besoin d’être clientes d’Appian ou de bien connaître Appian pour l’utiliser. Les organisations qui utilisent l’application ont accès au centre d’assistance pour l’application COVID-19 d’Appian. Sur simple appel, Appian les guide pas à pas tout au long du processus d’installation jusqu’à ce que l’application soit opérationnelle. Ce service, à l’instar du logiciel, est proposé gratuitement.

Plusieurs entreprises du classement Global 2000, opérant dans le secteur pharmaceutique, les services financiers et le secteur de la fabrication industrielle, entre autres industries, utilisent Appian pour gérer leur réponse au COVID-19. Le logiciel les aide à agir vite, à s’adapter au changement et à coordonner une main d’œuvre hétérogène.

« Centraliser des informations précises sur nos collaborateurs, l’endroit où ils se trouvent et ce dont ils pourraient avoir besoin, et joindre l’ensemble de notre communauté, est essentiel pour coordonner notre organisation en temps de crise », souligne Sidney Fernandes, DSI de l’Université de Floride du Sud. « En 2018, lors de la saison des ouragans, Appian nous a aidés à élaborer et déployer une application pour assurer le suivi de notre communauté de 50 000 étudiants en une seule journée. Nous nous en servons pour garantir la sécurité de nos étudiants et du corps enseignant à chaque crise. »

Les entreprises éligibles comptant 1 000 employés ou plus qui souhaiteraient utiliser l’application COVID-19 Response Management d’Appian peuvent y accéder sur ici .

