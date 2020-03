Incident: een medewerker maakt een nieuwe COVID-19 incident case aan, in dit voorbeeld gaat het over een reisbeperking.

Incident: een medewerker maakt een nieuwe COVID-19 incident case aan, in dit voorbeeld gaat het over een reisbeperking.

MCLEAN, Va., Verenigde Staten, March 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) kondigt vandaag een gratis COVID-19 Response Management applicatie aan voor ondernemingen en overheidsinstellingen. De applicatie kan – in lijn met Appian’s toewijding aan snelheid – binnen twee uur volledig geconfigureerd en ingezet worden.



De app stelt een centraal commandocentrum in om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in kaart te brengen. De applicatie volgt de gezondheidstoestand, de locatie, de reisgeschiedenis van werknemers en ook details omtrent COVID-19 incidenten. Werkgevers kunnen de gezondheid- en werkstatus van alle werknemers zien, gecategoriseerd op basis van regio en interne afdeling. De applicatie draait op Appian's HIPAA-gecertificeerde Cloud.

De app stelt organisaties daarnaast in staat om community support te bieden aan medewerkers. Bij Appian geloven we dat werkomgevingen meer zijn dan alleen maar banen, het zijn community’s die zich moeten verenigen in moeilijke tijden. Voor intern gebruik hebben we een geautomatiseerde "COVID-19 Help Department" opgezet om vrijwillige medewerkers in contact te brengen met medewerkers die ondersteuning nodig hebben. Appian heeft tientallen vrijwilligers verzameld om medewerkers die steun nodig hebben bij te staan door het bezorgen van boodschappen, het aanbieden van een lift, of het leggen van virtuele sociale contacten. In de applicatie die we vandaag aankondigen, bieden we dezelfde functionaliteit aan elke organisatie die deze ook wil inzetten.

Organisaties kunnen de COVID-19 Response-applicatie in slechts twee uur opvragen, implementeren en configureren. Zij hoeven geen Appian-klant te zijn om de applicatie te gebruiken en er is geen Appian-expertise voor nodig. Organisaties die de applicatie implementeren krijgen ook toegang tot Appian's COVID-19 'Application Desk' voor assistentie. In een telefoongesprek nemen we het hele set-up proces door totdat de applicatie draait en alles goed functioneert. Deze service wordt, net als de software, gratis aangeboden.

Appian wordt gebruikt door Global 2000 organisaties in de financiële dienstverlening, farmacie, productie en andere industrieën om hun COVID-19 respons te beheren. Appian software helpt deze organisaties snel te handelen, zich aan te passen aan veranderingen en een ongelijksoortige workforce te coördineren - precies wat nu nodig is.

"Het centraliseren van nauwkeurige informatie over onze mensen, zoals waar ze zijn en wat ze nodig hebben, en het bereiken van onze hele community, is de sleutel tot het coördineren van onze organisatie tijdens crises," zegt Sidney Fernandes, CIO, Universiteit van Zuid-Florida. "Tijdens het orkaanseizoen van 2018 hielp Appian ons in slechts één dag een applicatie te bouwen en in te zetten om onze studentengemeenschap van 50.000 leden te volgen. We gebruiken het om de veiligheid van onze studenten en faculteit te waarborgen tijdens alle crises."

Gekwalificeerde organisaties van 1000 of meer medewerkers die gebruik willen maken van Appian's COVID-19 Response Management applicatie kunnen zich aanmelden via www.appian.com/covid-19-response-management .

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

Contact:

Nicole Greggs

Director of Media Relations

+1 703-260-7868

nicole.greggs@appian.com

Bijlages

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6eda28c8-1368-479f-8a3e-61fccbc6fa4d/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fa271d4-33de-4a18-863d-53eae580b8e8/nl