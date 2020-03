Politsei- ja Piirivalveamet on avalikult teavitanud, et riigihankel „Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine“ (riigihange nr 204854) kuulutati edukaks AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra tehtud ühispakkumus maksumusega ligikaudu 14,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekteerimis- ja ehituslepingu sõlmimisest informeerib AS Merko Ehitus börsi vahendusel. Tööde teostamisel on 51:49 suhtega juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööd kulgevad 23,5-kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Tööd kestavad lepingu sõlmimisest alates 36 kuud.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

