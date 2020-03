March 23, 2020 04:57 ET

Hubstairs, éditeur français d’une solution SaaS de visual merchandising spécialisé dans l’univers du Home & Living, fait évoluer son équipe commerciale pour accélérer ses ventes en France et à l’international, en intégrant des profils pluridisciplinaires.

Olivier Devienne est nommé VP Retail

A ce poste, il est en charge de superviser l’intégralité des équipes commerciales de l’éditeur et de définir la stratégie commerciale à déployer en lien avec la direction générale. Dans ce contexte, il peut s’appuyer sur une très forte expérience professionnelle dans le secteur du digital où il a occupé depuis 1996 de nombreux postes de management. Olivier Devienne, 46 ans, est diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque.

Laurie Étienne est nommée Business Developer France

Dans le cadre de sa mission, Laurie Étienne est en charge de développer les parts de marché de l’éditeur auprès des retailers sur le marché français. Directement rattachée à Olivier Devienne, elle occupe donc une place centrale dans la stratégie de croissance d’Hubstairs à l’échelle nationale. Laurie Étienne bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans la vente de produits à forte valeur ajoutée. Elle travaille en binôme avec Julie Leblanc qui est également chargée de développer l’activité d’Hubstairs en France.

Julie Leblanc est nommée Business Developper France

Architecte d'intérieur de formation, Julie Leblanc a d'abord intégré Hubstairs au cours d'un stage. Elle était en charge de la réalisation des projets B2B Retail. Elle se positionne en tant qu'experte métier et apporte des réponses très opérationnelles à ses clients retailers. Rattachée à Olivier Devienne, elle travaille main dans la main avec Laurie Etienne sur le marché français.

Alexandre Person est nommé Business Developer International

Alexandre Person doit conduire la stratégie commerciale d’Hubstairs à l’échelle internationale et mettre en place des dispositifs adaptés à chaque pays adressé. Ingénieur Centralien et diplômé de l'ESSEC, il dispose des compétences techniques et métiers nécessaires pour mener à bien sa mission à grande échelle. Il occupe un poste clé au sein de l’éditeur qui compte fortement accélérer sa croissance hors de France cette année.

Luis Trujillo est nommé Business Developer International – LATAM

Avec un parcours de plus de 10 ans dans le marketing du luxe, Luis vient renforcer l’équipe commerciale retail de ses compétences stratégiques et de sa connaissance du marché Latam.