Date 23.03.2020

Share buy-back programme - week 12

The share buy-back programme runs from and including 5 March 2020 up to and including 30 June 2020. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 150 million under a share buy-back programme, see company announcement of 4 March 2020.

The programme will be implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



56,000



400.26



22,414,570 16 March 2020 11,000 335.98 3,695,780 17 March 2020 13,000 335.53 4,361,890 18 March 2020 14,000 321.08 4,495,120 19 March 2020 12,000 319.44 3,833,280 20 March 2020 10,000 337.03 3,370,300 Total under the share buy-back programme



116,000



363.54



42,170,940

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·116,000 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.4 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





