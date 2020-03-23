上海, March 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全新问世的Viu浴室陶瓷系列、XViu浴室家具系列以及相搭配的浴缸，共同组成了Duravit与sieger design的再续之作。全套的浴室产品组合彰显先锋设计，后工业风的优雅设计尽致展示在一件件柔和一体而又线条分明的单品上，每一处细节都达到前所未有的至臻考究。精致陶瓷、玻璃、金属、哑光漆面、优质原木的组合运用打造强烈的材质对比效果。



这款全新系列涵盖完整的浴室品类，从盥洗、沐浴到如厕。反复出现的主题元素和特殊处理的细节设计是Viu/XViu系列的标志。尤为突出的是以专利工艺c粘合（c-bonded）呈现的盆柜组合，新增尺寸可打造长度450mm至1200 mm的盥洗区域，为浴室设计增添灵活选择。外表是棱角分明的矩形，而宽敞的盆内则是柔和一体的弧线形。贯穿龙头底座区域的边缘勾勒出台盆精致的外缘线条。水平设计的溢水口呼应水平线条的外部轮廓。台盆下方的V形金属台面支架拥有优雅的哑光香槟色和前卫的哑光黑两款可选。四款颜色的玻璃搁板满足个性化组合搭配。

从另一个角度看，立体的金属柜脚犹如一条细线。同样的考究细节也延伸到最细微的细节。盆地的拼接亚克力暗藏固定件和管路通道，使精密科技的植入不会影响整体设计，比如电子龙头D.1e.

Viu系列台盆内部完整施釉，拥有四款尺寸，满足多样需求，形状适配c粘合（c-bonded）工艺，且拥有柜上盆、台下盆、台上盆款式；相搭配的浴室柜配有收纳深柜和抽屉，V形的铝边框尤为瞩目，也拥有哑光香槟色和哑光黑两色可选。这一切都为搭配的XViu家具系列增添优雅气息。多样材质的同色系搭配或是撞色搭配可打造截然不同的家具风格，涵盖优质原木、漆面、合成饰面，呈现由银色到黑色的多样选择。

半透明的烟灰色玻璃柜门适配高柜和半高柜。

精巧灵活的铰链令开、关都舒畅自如。

镜子的边框和镜柜的全镜面设计是XViu系列的个性语言。感应开关可调控灯光亮度，令用户舒适体验最大化。图标式开关配有氛围灯和光色调控功能：亮度超过300勒克斯时，光色可在2700（暖光）至6500（冷光）开尔文的温标区间内调节。.所有浴室镜都配有镜面加热，成为标配设计。

XViu系列的另一亮点是独立式浴缸，引人瞩目的主角元素，V形金属框架格外突出，可选哑光香槟色或哑光黑，与浴缸的亮面白色亚克力材质形成鲜明对比。金属架作为浴缸的支撑，本身就是一个精准的矩形，内部线条则是符合人体工程学。精制与优雅融为一体，凸显整个系列的设计风格。

基础几何形状的交错搭配和全局设计的艺术思路，成就优化的内部空间，成为该系列座便器的特色。侧边的金属按钮可打开盖子，方便清洗。无缝冲水科技和开放式冲洗边槽带来出色的冲水效果。可选配SensoWash® Slim电子盖板，还可选配A2传动控制板，令操控极简自如。

D.1和D.1z 、D.1e龙头系列也完好适配Viu系列。XViu家具拥有多达34款饰面，并可搭配VeroAir, ME by Starck，P3 Comforts等系列。而Viu陶瓷系列也适配XSquare, L-Cube和Brioso等家具系列。

Duravit——源于德国的高尚卫浴享受

Duravit成立于1817年，起源于德国黑森林霍恩贝格（Hornberg）的一个小型陶器制造厂，时至今日，已从一家手工作坊发展成为全球领军的卫浴设计制造商，在全球销售遍及超过130个国家，致力于原创设计、人性化科技和卓越品质的不懈创新，并与Philippe Starck，sieger design，Kurt Merki Jr.，Christian Werner，Matteo Thun，Cecilie Manz等国际顶尖设计师持续合作，打造个性化的全方位卫浴解决方案；产品涵盖卫浴陶瓷、浴室家具、浴缸、淋浴底盘、按摩水疗系统、智能座便器、龙头水件、卫浴配件以及卫浴安装系统，致力于将“高尚卫浴享受”的理念传递到世界每一个角落。

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