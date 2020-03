Som følge af udviklingen i COVID-19 situationen har Jutlander Bank valgt midlertidigt at suspendere de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020. Både i Danmark og i udlandet igangsætter myndighederne forskellige tiltag for at dæmme op for smittespredningen samt forskellige hjælpepakker til erhvervslivet. Det er vanskeligt at sige, hvilken effekt tiltagene vil få for samfundsøkonomien og dermed også bankerne. Den økonomiske betydning for bankens privatkunder, erhvervs- og landbrugskunder er det dermed meget vanskeligt at forudsige. Det anses for sandsynligt, at bankens nedskrivninger på udlån mv. vil blive højere end oprindeligt antaget, men det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at kvantificere et niveau herfor. De finansielle markeder er præget af meget stor volatilitet med bl.a. stigende obligationsrenter og kursfald på aktier til følge. Dette har en negativ effekt på bankens beholdning af obligationer og aktier. Den negative effekt ændrer sig på daglig basis, men det må dog forventes, at bankens oprindelige forventninger til kursreguleringer for 2020 bliver mindre. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at kvantificere et niveau herfor. Bankens indtjening før kursreguleringer og nedskrivninger har udviklet sig som forventet i de første måneder af 2020. Bankens kapitalgrundlag og likviditetsforhold er fortsat solide med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav. Banken kan derfor støtte op om vores kunder i en svær tid. Den 18. maj 2020 offentliggøres bankens periodemeddelelse for 1. kvartal 2020, og i den forbindelse forventes det, at banken kan give en opdatering vedrørende forventningerne til årets resultat. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800. Med venlig hilsen Jutlander Bank A/S Per Sønderup ordførende direktør





