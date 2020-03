Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

March 23, 2020 05:34 ET

Selskabsmeddelelse nr. 11/2020

Holbæk, den 23. marts 2020

Køb af aktiepost i Lollands Bank A/S – forventninger til årets resultat

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har dags dato forøget sin ejerandel i Lollands Bank A/S til over 15 %.

Sparekassen har i selskabsmeddelelse nr. 9/2020 af 18. marts 2020 suspenderet forventningerne til årets resultat. Det er hensigten, om muligt, at opstille nye forventninger til årets resultat ved aflæggelse af kvartalsrapporten den 11. maj 2020.

