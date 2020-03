Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Øvrige interessenter

Dato 23. marts 2020

Nedjustering af resultatforventninger for 2020

Som følge af den makroøkonomiske usikkerhed, som er opstået i forbindelse med coronavirus-situationen, herunder faldende kurser på realkreditobligationer, udvidede kreditspænd på erhvervsobligationer samt forventede højere nedskrivninger nedjusteres bankens resultatforventninger for 2020.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2019 udmeldte banken sine resultatforventninger til 2020 med et basisresultat i intervallet DKK 1.000-1.200 mio. og et resultat før skat i intervallet DKK 950-1.250 mio. De opdaterede resultatforventninger for 2020 udgør nu et basisresultat i intervallet 900-1.100 mio. kroner og et resultat før skat i intervallet DKK 800-1.100 mio. kroner.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftet fil