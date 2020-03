La crise majeure que nous traversons se positionne incontestablement comme un réel défi pour l’ensemble des entreprises à l’échelle mondiale. En effet, au-delà des conséquences sanitaires majeures liées à la propagation du Covid-19, l’impact sur l’activité économique sera important. Dans ce contexte, et pour assurer une certaine continuité de service, nombre d’entreprises repensent leur organisation pour permettre à leurs équipes de continuer à travailler tout en respectant les consignes réglementaires liées au confinement de la population.

Un appel à la généralisation du télétravail

Le message diffusé lundi 16 mars par le Président de la République et les membres du gouvernement est clair : il faut privilégier le télétravail et permettre aux collaborateurs de poursuivre leurs missions à domicile. En ce sens, les entreprises n’ont pas d’autres choix que de faire évoluer leur organisation et de se tourner vers le numérique. Mais concrètement, comment faire ? Quels outils utiliser ? Pour quels types d’entreprises ? Autant de questions à se poser pour s’appuyer sur un dispositif adapté à ses attentes.

Jouer la carte de l’expérience utilisateur pour gommer les distances

L’un des défis du télétravail consiste à proposer aux collaborateurs des outils intuitifs qui leur permettent de continuer à travailler à distance comme ils le feraient en présentiel. C’est précisément sur ce point qu’il faut prendre en considération deux éléments complémentaires : les fonctionnalités d’une part et la notion d’expérience d’autre part.

Concernant les outils en eux-mêmes, force est de constater que les solutions orientées communications unifiées et plateformes collaboratives offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions. Une expérience utilisateur de qualité, couplée à des solutions pertinentes, est également impérative pour faire du télétravail un succès opérationnel. Cette dimension clé doit faire partie du processus de réflexion des entreprises.

Sensibiliser ses équipes au télétravail et permettre aux collaborateurs de gagner en autonomie

Une chose est sûre, la crise que nous traversons va profondément transformer l’organisation des entreprises à de nombreux niveaux. À n’en pas douter, les sujets liés à la mobilité et au travail à distance feront partie des évolutions structurantes les plus importantes. Il convient donc de tirer profit de cette situation pour repenser en profondeur nos habitudes de travail, mettre en place des dispositifs de nouvelle génération et développer le travail à distance. Sur ce point, on notera que contrairement à de nombreux pays, la France a encore des efforts à faire.

Par Pierre Vidalenc, Directeur Commercial de Centile Telecom Applications