COMUNICATO STAMPA 23 MARZO 2020

Italeaf: Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2018 e presa d’atto del Piano di risanamento

Approvato il bilancio di esercizio 2018 e presa d’atto del bilancio consolidato 2018 del Gruppo

La perdita di esercizio 2018 sarà riportata a nuovo

Presa d’atto delle linee guida del Piano di risanamento e dello stato di avanzamento delle trattative per l’Accordo finanziario

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italeaf SpA, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, si è tenuta il 23 marzo 2020 presso la sede della società a Narni (TR).

Delibere

L'Assemblea ha deliberato a favore di tutti i punti all’ordine del giorno, in conformità con le proposte descritte nell’avviso di convocazione. Le delibere più rilevanti sono descritte di seguito:

È stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nonché si è preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018.

L’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio 2018 pari a Euro 14.449.706,00.

L'Assemblea ha preso atto dell’informativa offerta dal Consiglio di Amministrazione sui contenuti del piano di ristrutturazione sotteso alla redazione del bilancio sociale chiuso il 31 dicembre 2018.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com .

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore 11.30 CET del 23 Marzo 2020.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 5030 1550, email: ca@mangold.se è il Certified Adviser di Italeaf SpA su Nasdaq First North.

Per maggiori informazioni:

Claudio Borgna CFO – Italeaf S.p.A.

E-mail: borgna@italeaf.com

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

Allegato