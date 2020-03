MONTRÉAL, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (« Stingray »), chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui qu’il avait obtenu de la Bourse de Toronto (la « TSX ») l’autorisation de modifier son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre de rachat ») afin d’augmenter le nombre maximal d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote subalterne variable (collectivement, les « actions à droit de vote subalterne ») qu’il a l’intention de racheter aux fins d’annulation au cours de la période de 12 mois se terminant le 15 août 2020, pour le faire passer de 2 924 220 à 4 903 887 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 10 % du flottant des actions à droit de vote subalterne au 7 août 2019. Toutes les autres modalités et conditions de l’offre de rachat demeurent inchangées.



Un courtier inscrit rachètera les actions à droit de vote subalterne pour le compte de Stingray par l’intermédiaire de la TSX et d’autres systèmes de négociation canadiens. Le prix payé pour les actions à droit de vote subalterne sera le cours en vigueur au moment de l’acquisition, et Stingray fixera le nombre d’actions à droit de vote subalterne achetées et le moment des achats. Toutes les actions rachetées en vertu de l’offre de rachat seront annulées.

Au 20 mars 2020, Stingray avait racheté dans le cadre de l’offre de rachat un total de 2 896 995 actions à droit de vote subalterne au prix moyen pondéré de 6,01 $ chacune. À la fermeture des bureaux le 20 mars 2020, il y avait au total 52 687 454 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation.

Stingray annonce également qu’elle a l’intention de modifier le régime précédemment annoncé de rachat de titres automatique qu’elle a mis en place auprès d’un courtier désigné agissant comme son mandataire dans le cadre de l’offre de rachat, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre maximal d’actions à droit de vote subalterne que Stingray peut racheter dans le cadre de l’offre de rachat.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc., dont les bureaux sont situés à Montréal, est un chef de file dans les domaines de la musique, des médias et de la technologie comptant plus de 1 200 employés dans le monde entier. Stingray est un fournisseur de premier plan de services sélectionnés offerts directement aux consommateurs ou à des entreprises, notamment des chaînes musicales télévisées, plus de 100 stations de radio, du contenu offert par abonnement à la vidéo sur demande, des chaînes de télévision en format 4K ultra‑haute définition (UHD), des produits de karaoké, de l’affichage dynamique numérique, de la musique en magasin et des applications de musique qui ont été téléchargées 150 millions de fois. Stingray rejoint 400 millions d’abonnés (ou d’utilisateurs) dans 156 pays.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous‑entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2019, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

