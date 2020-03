March 23, 2020 07:00 ET

Enedo käynnistää YT:t ja varautuu koronan aiheuttamaan epävarmuuteen kaikissa toiminnoissaan

Enedo Oyj käynnistää yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista Suomen toiminnoissaan. Neuvottelujen piirissä ja mahdollisten lomautusten kohteena on Enedon koko Suomen henkilöstö eli noin 40 henkilöä. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään mahdollista yrityksen toiminnan sopeuttamista vallitsevaan tilanteeseen määräaikaisilla lomautuksilla. Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettaviksi enintään 90 päivän lomautuksilla työntekijää kohden. Neuvottelut alkavat 24.3.2020 ja kestävät enintään kaksi viikkoa. Myös yhtiön Italian yksikössä on aloitettu vastaavat toimenpiteet ja neuvottelut työajan lyhentämisestä sekä muista paikallisista säästö- ja henkilöstötoimenpiteistä.

Toimenpiteiden taustalla on COVID-19 -viruksen aiheuttamat nopeat muutokset yhtiön liiketoimintaympäristössä ja viruksen aiheuttamat rajoitukset liikkuvuuteen ja muuhun yritystoimintaan erityisesti Tunisiassa ja Italiassa sekä muualla Euroopassa.

"Tuotteidemme kysyntä on Koronavirus-tilanteesta huolimatta pysynyt hyvänä mutta yleisessä liiketoimintaympäristössä on erityisesti Tunisiassa ja Italiassa tapahtunut nopeita muutoksia, jotka vaikuttavat lyhyen aikajänteen liiketoimintaamme. Tunisiassa viime viikolla voimaan tulleen poikkeuslain vaikutukset siellä olevaan tehtaaseemme ovat vielä osittain epäselvät mutta oletamme sen rajoittavan myös meidän tehtaamme toimintaa. Italiassa otettiin 21.3.2020 käyttöön lisätoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja myös niillä on mahdollisesti vaikutusta toimintaamme. Lomautuksilla ja töiden uudelleenjärjestelyllä pyrimme ennaltaehkäisemään koronavirustilanteen taloudellisia vaikutuksia­ yhtiömme toimintaan”, toimitusjohtaja Vesa Leino toteaa.

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

