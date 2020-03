Salling Bank A/S

March 23, 2020 07:50 ET

March 23, 2020 07:50 ET

På grund af Corona epidemien og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, har Salling Bank besluttet at suspendere resultatforventningerne til 2020.

De tidligere udmeldte forventninger til 2020, som blev offentliggjort i bankens årsrapport for 2019, var et resultat før skat på 15 – 25 mio. kr.

En opdatering af resultatforventningerne forventes at kunne gives i forbindelse med offentliggørelsen af bankens kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 den 13. maj 2020.

Spørgsmål til meddelelsen rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon 96 44 62 00.

Bankens selskabsmeddelelser kan ses på bankens hjemmeside www.sallingbank.dk .

Vedhæftet fil