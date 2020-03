TORONTO, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous vivons tous une période d’incertitude, mais plusieurs Canadiens, y compris des enfants, sont angoissés à l’idée de ne pas savoir quand et où ils pourront prendre leur prochain repas, ou même s’ils seront en mesure de manger tout court.



Alors que les répercussions financières de la COVID-19 entraînent une baisse des dons et une demande d’aide sans précédent, Banques alimentaires Canada a lancé un appel afin d’amasser 150 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires de la population pour les 90 prochains jours. L’organisme Banques alimentaires Canada appuie des milliers de programmes dans tout le pays et soutient directement 650 banques alimentaires, dont certaines ont des stocks pour un peu plus de 2 semaines seulement et ont vu leurs dons diminuer, parfois jusqu’à 50 %.

Déterminée à aider Banques alimentaires Canada à continuer de servir en toute sécurité les Canadiens dans le besoin pendant cette période d’incertitude, Rogers fait un don d’un million de repas, en plus de lancer une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale quant à ce besoin urgent afin d’aider à remplir les tablettes.

Rogers mettra à profit ses 108 actifs dans les domaines de la télévision et de la radio, ainsi que ses plateformes numériques et sociales, pour lancer une campagne de sensibilisation qui sera vue et entendue par plus de 30 millions de Canadiens chaque semaine à l’échelle du pays. À compter de cette semaine et pour les quatre prochaines semaines, les messages d’intérêt public seront diffusés fréquemment par l’entremise des actifs médias de Rogers pour solliciter les dons des particuliers et des entreprises à foodbankscanada.ca . Ces dons aideront nos voisins vivant l’insécurité alimentaire dans des communautés partout au pays à avoir assez de nourriture pour traverser cette crise de santé publique.

De plus, grâce aux contributions des employés et à un don d’entreprise, Rogers offrira plus d’un million de repas aux familles du Canada.

« Pendant cette période difficile que nous traversons, nous voulons tous trouver des moyens de nous entraider. Personne ne devrait avoir à se demander d’où viendra son prochain repas », a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction, Rogers. « S’associer à Banques alimentaires Canada est une façon pour les 25 000 membres de notre grande famille Rogers de venir en aide aux autres. Nous espérons encourager les Canadiens et d’autres entreprises à faire une contribution de quelque façon que ce soit. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à rendre cette période d’incertitude un peu plus facile à vivre. »

« Bien qu’il y ait toujours un besoin, avec la demande accrue à cause de la COVID-19, il est beaucoup plus difficile d’aider les personnes les plus vulnérables au sein de nos communautés. Je suis impressionné par le dévouement et l’ingéniosité du réseau des banques alimentaires, mais nous ne pouvons plus continuer d’offrir ces services aux Canadiens sans aide », a dit Chris Hatch, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. « Nous sommes très reconnaissants envers nos amis de Rogers, qui n’ont pas hésité à nous soutenir pendant cette crise. Chaque geste compte plus que jamais, alors que nous essayons tous d’unir nos efforts pour répondre à ce besoin essentiel croissant. »

Les Canadiens qui peuvent faire un don, peu importe le montant, sont invités à se rendre à foodbankscanada.ca pour aider Banques alimentaires Canada à atteindre son objectif d’amasser 150 millions de dollars. Les dons aideront Banques alimentaires Canada à offrir aux banques alimentaires locales les ressources dont elles ont besoin pour adapter leurs processus de livraison aux clients compte tenu de l’éloignement social, gérer la demande malgré une diminution des ressources bénévoles, acheter des aliments de base nécessaires et aider les clients en quarantaine en leur fournissant une aide alimentaire essentielle à domicile.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l’échelle nationale pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir celle de demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant en situation d’insécurité alimentaire. Nous soutenons un réseau d’associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d’organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés. Notre travail vise principalement à maximiser les retombées sur les collectivités, à renforcer les capacités locales et à diminuer la nécessité de recourir aux banques alimentaires afin de créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, consultez le sitewww.foodbankscanada.ca.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .