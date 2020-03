QUÉBEC, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que son projet de réutilisation d’eau, Virginia WaterHub®, réalisé en partenariat avec Sustainable Water, a atteint les 100 millions de gallons d’eau recyclée depuis sa mise en service, il y a de cela neuf mois. Cette étape importante atteinte s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation entourant la Journée mondiale de l’eau.



« L’eau est une ressource qui est et qui sera de plus en plus vitale non seulement à l’humain, mais également à l’activité industrielle. Chaque année, c’est plus de 2 millions de décès qui sont attribuables à l’insalubrité de l’eau (source : OMS). C’est une ressource précieuse, dont le prix est souvent méconnu ou inéquitable, et c’est pourquoi il faut en faire meilleur usage. Le recyclage d’eau est une innovation technologique d’aujourd’hui que la Société tient à promouvoir davantage », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Le projet de traitement d’eau de Virginia WaterHub® combine les technologies de bioréacteur à membranes (« MBR ») ainsi que d’osmose inverse (« RO »). Cette installation de traitement intercepte environ 500 000 gallons d’eaux usées par jour sortant d’un égout d’un campus industriel et les traite à l’aide de la technologie à plateforme ouverte de la Société, le flexMBRMC. Cette dernière est suivie d’un polissage par RO afin de créer une eau mélangée pouvant être réutilisée dans les tours de refroidissement sur place.

« Nous avons ici un bel exemple des synergies qui peuvent émerger de notre modèle d’affaires unique, où chaque pilier vient alimenter les autres, dans le but d’offrir un service complet et à valeur ajoutée à notre clientèle. La mise en œuvre de ce projet représentait un défi en raison de la complexité des opérations de plusieurs unités devant travailler ensemble afin de fournir un traitement d’eau réussi. Nous tenons à remercier tous nos employés, qui ont été impliqués, pour leur travail acharné qui a conduit à cette excellente référence de réutilisation d’eau. Nous travaillons présentement sur d’autres projets similaires et nous espérons fortement une croissance significative dans ce secteur », a ajouté Fraser Kent, Directeur de la ligne d’affaires Projets d’eaux usées d’H 2 O Innovation.

