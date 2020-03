MONTRÉAL, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut de Cardiologie de Montréal annonce que son Centre de recherche lance dès aujourd’hui une étude clinique canadienne afin de déterminer si un traitement à court terme réduirait le risque de complications pulmonaires et de décès liés à la COVID-19.



L’étude, nommée COLCORONA, sera coordonnée par le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal, financée par le Gouvernement du Québec et appuyée par Pharmascience et CGI.

COLCORONA étudiera le phénomène de tempête inflammatoire majeure présente chez les adultes souffrant de complications sévères liées à la COVID-19. Les chercheurs posent ainsi l’hypothèse que le traitement pourrait réduire les complications liées à la COVID-19. L’étude implique le recrutement d’approximativement 6000 participants qui seront suivis durant une période de 30 jours. Les premiers résultats seront disponibles quelques jours après l’étude complétée.

Critères d’admissibilités des patients :

Avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19

Avoir 40 ans et plus

Ne pas être hospitalisé

Être disposé à prendre quotidiennement le médicament ou le placébo durant 30 jours

Être disposé à s’adonner à deux suivis par téléphone ou vidéoconférence

Les femmes qui ne prennent pas de contraceptifs, celles qui sont enceintes et celles qui allaitent ne sont pas admissibles à l’étude clinique.

Les gens ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 qui sont intéressés à participer à l’étude clinique sont invités à parler à leur professionnel de la santé ou à composer le 1-877-536-6837. La ligne téléphonique sera en fonction à compter de 7h00, lundi le 23 mars.

Pour en savoir plus sur l’étude clinique COLCORONA, rendez-vous au www.colcorona.org

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l’Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie au Canada, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au pays, et le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au pays. L’Institut est affilié à l’Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

À propos du Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC)

Le Centre de Coordination des Essais Cliniques de Montréal (MHICC) est un organisme de recherche clinique académique de premier plan qui fait partie intégrante de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Le MHICC dispose d’un réseau de collaborateurs établi dans plus de 4 500 établissements cliniques dans plus de 30 pays. Il possède une expertise spécifique dans la médecine de précision, les essais cliniques de haute qualité à faible coût, et le développement de nouvelles vocations pour les médicaments. www.mhicc.org

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 60 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 43 millions de dollars d’investissement en 2018, Pharmascience inc. est le 4e plus grand manufacturier de médicaments génériques en vente libre au pays. www.pharmascience.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. À partir de centaines d’emplacements partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, des services d’intégration de systèmes, des solutions de propriété intellectuelle ainsi que des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué. www.cgi.com

Source : Institut de Cardiologie de Montréal

Demandes médias : Camille Turbide, camille.turbide@gmail.com , 514 755-5354