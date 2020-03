Ressources minieres Vanstar inc.

March 23, 2020 09:15 ET

March 23, 2020 09:15 ET

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.



LA PRAIRIE, Québec, 23 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de la société annonce avoir acquis par jalonnement sur carte 98 cellules supplémentaires (5,188 hectares) qui seront ajoutées au projet Amanda pour un total de 138 cellules d’une superficie globale de 7,306 hectares.

La propriété Amanda est localisée à 275 km au Nord-Ouest de Chibougamau au sein de la municipalité régionale de comté de la Jamésie dans la partie Sud de la région administrative du Nord-du-Québec, Québec, Canada.

Géologie locale

Le projet Amanda est situé dans la partie sud-est de la Formation d’Auclair dans la Sous-Province de La Grande. La Formation d’Auclair consiste en un empilement sédimentaire essentiellement constitué de paragneiss en alternance avec des formations de fer variant de quelques mètres à une quarantaine de mètres d’épaisseur. Au sud du lac Béryl, on retrouve une intrusion correspondant à une tonalite foliée et homogène ainsi qu’une bande de roches volcaniques appartenant à la Formation de Natel. La Formation de Natel représente la base du Groupe d’Eastmain. Au sud de la Formation de Natel, des roches métasédimentaires sont décrites comme appartenant au Complexe de Laguiche. La région présente une complexité structurale liée à la présence de plis, de zones de cisaillement et de failles.

Deux phases de déformation majeures (D1 et D2) sont mises en évidence sur la propriété.

Des minéralisations en or de type orogénique sont associées à ces deux épisodes de déformation. Cependant, les plus importantes, telles que le gisement d'Eau Claire situé à 40 km à l’ouest et les minéralisations de la propriété Amanda, sont reliées à l'événement D2.

Géologie économique

Plusieurs indices aurifères sont répertoriés sur la propriété Amanda. D’autres indices au contexte géologique similaire sont également mis en évidence dans un rayon de 15 km à l’ouest et au sud-ouest de la propriété. La minéralisation consiste en de la pyrite, pyrrhotine, arsénopyrite disséminée et de l’or dans des veines de quartz boudinées recoupant des formations de fer ou dans des paragneiss. Le type de minéralisation s'apparente aux gisements Homestake, Lupin et Musselwhite.

Les meilleurs résultats provenant de forages et de tranchées réalisés sur les principaux indices sont les suivants :

Sondages Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices AC-97-31 2,42 g/t Au 4 m Arianne Et 5,4 g/t Au 7 m Incluant 12,1 g/t Au 3 m AC-02-01 1,15 g/t Au 18 m Arianne AC-02-05 0,52 g/t Au 11,37 m Rock’n Hammer Incluant 1,36 g/t Au 2 m Tranchées Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices TR-97-01 0,6 g/t Au 8,3 m Arianne Et 1,07 g/t Au 7 m TR-97-03 1,35g/t Au 11 m Ti Beu Incluant 5,2 g/t Au 2 m TR-97-04b 1,69 g/t Au 13,8 m Kog Et 5,17 g/t Au 2,9 m Et 8,34 g/t Au 1,6 m





« Les données géologiques et géophysiques ainsi que la présence de plusieurs indices d’or localisés en plusieurs endroits sur la propriété Amanda et dans son environnement confirme le potentiel aurifère de ce projet. Suivant les recommandations de notre firme de consultant, nous projetons y débuter différents travaux d’explorations (géophysique, géologie et prospection) dès que le terrain sera accessible afin de préparer une première campagne de forage », de souligner le CEO, Mr. Guy Morissette.

La société discute présentement avec quelques firmes spécialisées afin de réaliser cette première étape.

Projet Félix

La direction de la compagnie compte y entreprendre dès que possible un premier programme de forage sur ce projet. Situé dans la bande sédimentaire de Chicobi, ce projet propose quelques cibles intéressantes dans les zones de basses intensités magnétiques.

Projet Nelligan

En ce qui a trait au projet Nelligan, les travaux de forage actuellement en cours se poursuivent sans arrêt. La société est toujours en attente des premiers résultats. Plus de 2,500 mètres ont été complétés à date sur un programme d’un minimum de 8,000 mètres. Les objectifs de ce programme sont de vérifier les extensions latérales et en profondeur du gisement Nelligan ainsi que de catégoriser la ressource inférée en ressource indiquée.

Le gîte Nelligan contient près de 100 millions de tonnes à une teneur de 1.02 gt/Au pour un total actuel de près de 3,2 millions d’onces d’or inférées (Rapport NI43-101 Oct 2019).

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.