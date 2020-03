Fondsbørsmeddelelse 9/2020



Med baggrund i den fortsatte udvikling i corona-epidemien og de potentielle økonomiske

konsekvenser heraf, suspenderer Djurslands Bank den hidtidige udmelding om resultat før

skat for regnskabsåret 2020.



De seneste uger har markant ændret de markedsmæssige forudsætninger for 2020, og

banken vil de kommende måneder vurdere, hvilke økonomiske konsekvenser det lavere

aktivitetsniveau for bankens erhvervs- og privatkunder antages at kunne medføre, i forhold

til de forudsætninger vi lagde til grund inden udbruddet af corona.



Banken forventer senest at kunne give en opdateret forventning til resultat før skat i

forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020, den 8. maj 2020.



Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller underdirektør

Jesper Vernegaard.





Venlig hilsen

Djurslands Bank





Vedhæftet fil