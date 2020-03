Som orienteret i fondsbørsmeddelelse den 18. marts 2020 har bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide i dag diskuteret fremtiden for afdeling Danmark. Dette i lyset af den tidligere udmelding fra investeringsforvalteren C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, at selskabet ikke længere vil tilbyde investeringsforvaltning af danske aktier som et selvstændigt mandat.

Bestyrelsen har blandt andet diskuteret den langsigtede kundeinteresse for en afdeling med danske aktier og foreningens muligheder for at skabe markante merafkast i forhold til markedet. Bestyrelsens konklusion er, at de langsigtede efterspørgselsudsigter er begrænsede, og samtidigt gør det relativt snævre danske aktieunivers det sværere for en aktiv forvalter at skabe merafkast. Foreningens mærkevare har altid været gennem aktiv forvaltning at skabe holdbare investeringsafkast for investorerne.

Derfor er det bestyrelsens opfattelse, at den bedste langsigtede løsning for de tilbageværende investorer i afdeling Danmark er at søge en fusion med en af foreningens andre strategier.

Bestyrelsen har sikret, at C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S vil opretholde investeringsforvaltningen af afdelingen, indtil den fremtidige løsning er gennemført.

I lyset af den aktuelle situation anbefaler bestyrelsen nye investorer at tage højde for disse planer inden en eventuel investering i afdeling Danmark.

Bestyrelsen vil inden for den nærmeste fremtid informere om de konkrete strategiændringer for afdelingen.

Med venlig hilsen

Karsten Kielland

Formand



