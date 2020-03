Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen norske boliglånskunder nå står i, har Sbanken i dag besluttet å kutte samtlige flytende boliglånsrenter med 0,5 prosentpoeng.

- Dette er ikke tiden for strategisk spill og taktikkeri. Nå handler det om å stå sammen i en krise. Rentekuttet er omfattende og vil komme kundene til gode så raskt som vi har mulighet for, i tråd med signalene myndighetene, Norges Bank og våre kunder har gitt, sier Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken, og legger til:

- Styringsrenten er nå historisk lav, men det er stor uro og usikkerhet i finansmarkedet. Det betyr at våre kostnader for å finansiere boliglån i finansmarkedet er vesentlig mindre endret enn styringsrenten. Det er likevel våre kunder som kjenner dette mest på kroppen. Derfor innfører vi et umiddelbart kutt, og gjør nødvendige endringer og tilpasninger i driften vår for å kunne hjelpe kundene nå når de trenger oss som mest.





2500 søknader om avdragsfrihet

Dagens rentekutt på 0,5 prosentpoeng tilfaller boliglånskunder med flytende rente av alle typer belåningsgrader og vil publiseres i kundenes nettbanker i løpet av uken. Ny beste veiledende boliglånsrente blir etter endringen på 1,98 prosent.



- Under forrige krise i 2008 var bankene et problem; denne gangen er bankene et virkemiddel. Sbanken har over tid hatt de laveste boliglånsrentene i landet. Likevel gjør vi nå ytterligere kutt. I tillegg til dette, har vi allerede støttet mange kunder i en presset situasjon ved å innvilge avdragsfrie perioder på deres boliglån. Nær 2500 kunder har henvendt seg til oss og vist takknemlighet for vår støtte, og det er naturlig å anta at antallet som søker avdragsfrihet vil øke om situasjonen fortsetter.







Sbankens kunder vil bli varslet om endringene i sine boliglån i løpet av kort tid og gjelder for både eksisterende og nye boliglånskunder. Merk at det kan ta noe tid før endringene blir å se i nettbanken. Innskuddsrentene endres 25. mai. Prislistene blir oppdatert på Sbanken.no i løpet av onsdag 25. mars.

Rentekuttet som Sbanken annonserte 17. mars implementeres som da nevnt. Det betyr at beste veiledende boliglånsrente på 1,98 prosent trer i kraft for eksisterende kunder fra 30. april.





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12