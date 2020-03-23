阿尔伯塔省卡尔加里, March 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下简称“Resverlogix”）（TSX：RVX）宣布，公司正在寻求目前测试新冠病毒（SARS-CoV-2）临床前或临床模型的组织进行合作。 Apabetalone 可以防止称为溴区结构域（BET）和超末端蛋白的特殊蛋白激活与疾病相关和其他基因的表现，从而可以破坏新冠病毒的繁殖，同时也可以限制病毒进入人体细胞。



在 《纽约时报》2020年3月17日出版的一篇文章 中报道，位于加利福尼亚大学旧金山分校的定量生物科学研究所冠状病毒研究小组的研究人员将Apabetalone的直接靶标——人溴结构域蛋白（BRD2），确定为新冠病毒的关键相互作用蛋白。 该文章正待发表。BRD2与病毒颗粒的E（包膜）蛋白结合，并被认为参与了病毒的繁殖过程。此外，Apabetalone已知可用来抑制 血管紧张素转化酶2（ACE2） 的表达，这是新型冠状病毒颗粒用于进入人体细胞的受体。总之，这些观察结果表明，Apabetalone的治疗可能会减少病毒进入细胞并限制病毒颗粒的复制能力。

“Resverlogix准备立即采取行动，以帮助解决目前尚无有效治疗方法的新冠肺炎的全球大流行。我们必须迅速采取行动，” Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示。“正如第3期试验 BETonMACE 的结果所显示，Apabetalone是唯一具有可靠临床安全记录的BET抑制剂。该类别中没有其他疗法可以直接进入后期临床试验，我们希望与临床前和临床研究中测试新冠病毒药物的任何组织迅速展开合作。为帮助加快该领域的发展，我们鼓励患者权益团体、政府卫生机构、制药公司和/或非政府研究组织等感兴趣的利益相关者联系Resverlogix，以进一步研究和开发Apabetalone作为新冠病毒的治疗方法。

对新冠有兴趣的合作单位可以通过以下方式联系：

Donald McCaffrey，总裁兼首席执行官

don@resverlogix.com

1-587-390-7888

关于Resverlogix

Resverlogix目前正在开发Apabetalone（RVX-208），这种新型小分子药物是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂。BET抑制是一种表观遗传机制，可调控致病基因。Apabetalone是一种选择性BET抑制剂，适用于BET蛋白质内的第二溴结构域（BD2） Apabetalone对BD2的这种选择性抑制可产生一系列的特定生物效果，可能使高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病的患者显著受益，同时保证良好的安全性。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（TSX:RVX）。

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本新闻稿可能包含适用的加拿大安全法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。特别提醒，本新闻稿包含以下前瞻性信息：其中涉及在治疗新冠肺炎患者中对Apabetalone的潜在益处（通过其已知的作用机制）、公司与目前正在临床前和/或临床模型中测试新冠肺炎药物的合作者在未来的晚期阶段临床试验中快速使用Apabetalone的能力、以及Apabetalone治疗认知障碍、高危心血管疾病、糖尿病、慢性肾脏病、终期患者肾病血液透析、法布里病、外周动脉疾病和其他罕见疾病治疗的潜在作用。我们取得的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。鉴于前瞻性陈述的性质，这种陈述会涉及多项假设和风险因素，包括在我们的年度信息表和最近的管理层讨论与分析中讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均完全受此警告陈述的限制，并于本文发布日期作出。公司不承认任何相关意向，也无责任或义务因出现新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述，但法律要求的情况除外。